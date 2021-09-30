В подразделениях спецназа в Нахчыване состоялись учения по борьбе с терроризмом

В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана состоялись очередные тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом. За учениями наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе ознакомления с планом тактико-специальных учений отмечалось, что основное внимание было уделено совершенствованию навыков личного состава по проведению антитеррористических операций в зданиях, освобождению пленных и заложников.

Согласно сценарию учений, в целях создания паники среди населения члены диверсионной группы условного противника укрылись в заброшенном многоэтажном здании, захватив в плен нескольких гражданских лиц.

Группы специального назначения, которым было поручено нейтрализовать террористов и освободить заложников, штурмовали здание, высадившись с вертолетов и бронемашин. Военнослужащему, получившему ранение в ходе выполнения антитеррористической операции, была оперативно оказана медицинская помощь, после чего он был эвакуирован на вертолете.

Проникшие в здание группы специального назначения продолжили операцию по обезвреживанию диверсантов. Применив методы ведения ближнего боя и огневой поддержки спецназовцы обезвредили диверсантов. Силы спецназа пресекли попытку условного противника совершить провокацию, уничтожили большинство диверсантов, захватили различные образцы оружия, взяли в плен нескольких террористов и освободили заложников.

В конце учений, в которых в качестве наблюдателей и инструкторов принимали участие военнослужащие Вооруженных сил Турции, состоялась церемония награждения.

Поведав об узах дружбы и военном сотрудничестве Азербайджана и Турции, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев отметил, что наряду с успешно продолжающимися в настоящее время совместными тактическими учениями с боевой стрельбой "Нерушимое братство-2021", в тактико-специальных учениях, проводимых с различными родами войск и, в частности, с подразделениями специального назначения, военнослужащие обеих братских стран продемонстрировали высокий профессионализм, патриотизм и стойкость.

В заключение военнослужащим были вручены ценные подарки.