В Азербайджане смягчен карантин

Учитывая рост количества вакцинированных граждан в стране, а также неуклонное снижение динамики инфицирования, было принято решение ввести с сегодняшнего дня очередной этап смягчающих мер в рамках особого карантинного режима.

Как передает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с 1 октября 2021 года снимается ограничение на прекращение работы общественного транспорта, а также перевозки пассажиров в Бакинском метрополитене в выходные дни.

Кроме того, с 1 октября 2021 года решено возобновить деятельность следующих сфер работ и услуг:

- деятельность объектов отдыха и развлечений (в том числе клубов), а также детских развлекательных заведений (в том числе на бульварах и в парках);

- деятельность объектов культуры (в том числе концертных залов), а также конференц-залов, кинотеатров, театров при условии заполнения не более 50% от общей вместимости;

- деятельность детских и других развлекательных центров при крупных торговых центрах, а также кинотеатров при условии заполнения не более 50 процентов от общей вместимости.

Сферы работ и услуг, деятельность которых возобновляется, будут оказывать услуги до 00:00 и услугами объектов этой сферы, расположенных в закрытых помещениях, лица старше 18 лет смогут пользоваться только при наличии паспорта COVID-19. Лица, не сумевшие вакцинироваться в силу определенных причин, могут посещать объекты, в которых требуется паспорт COVID-19, предъявив сертификат о противопоказаниях на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

80 процентов работников объектов указанных сфер обязательно должны иметь паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19).

Также с учетом того, что длительные собрания большого количества людей в закрытых помещениях создают благоприятные условия для распространения коронавирусной инфекции, для снижения риска заражения COVID-19 принято решение в связи с осуществлением регулярных междугородних и межрайонных пассажироперевозок.

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, будут обязаны с 1 октября 2021 года получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года - вторую дозу вакцины, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом (не считая перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси), пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, с 1 октября 2021 года должны получить первую дозу против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года - вторую дозу, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

Проверка паспортов на COVID-19 будет осуществляться через специальное мобильное приложение ("Check App"). Приложение было создано Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и используется с 1 сентября во всех объектах, где требуется паспорт COVID-19.

Соответствующие меры контроля будут продолжены для обеспечения соблюдения общих правил, таких как использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук, а также других действующих требований, в случаях выявления нарушений противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические и юридические лица будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджанской Республики.

Владельцы объектов сферы работ и услуг, в которых требуется паспорт COVID-19, несут прямую ответственность за проведение верификации паспорта COVID-19 и нарушения, произошедшие в ходе этого процесса.