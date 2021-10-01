https://news.day.az/politics/1386264.html Продолжаются поиски 7 пропавших на войне военнослужащих - замгенпрокурора Азербайджана
Продолжаются поиски 7 пропавших на войне военнослужащих - замгенпрокурора Азербайджана
Продолжаются интенсивные работы по поиску семи военнослужащих, пропавших без вести во время Отечественной войны.
Об этом сказал в интервью Xalq qəzeti заместитель генерального прокурора - военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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