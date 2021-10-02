Светлое будущее и укрепление потенциала

Будущее любого народа зависит от молодежи. Потому что формирование здоровой молодежи, молодежи с широким социальным кругозором - это еще и светлое будущее для каждой страны.

В Азербайджане молодежная политика является важной составной частью государственной политики. В настоящее время азербайджанская молодежь отличается активным участием во всех сферах общественной жизни и играет важную роль в реализации политических, экономических, гуманитарных и социальных мер. В результате широких возможностей, созданных государством для деятельности молодежи, молодежь стала авангардной силой общества.

30 сентября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении возможностей обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах. Данное распоряжение внесет большой вклад в укрепление потенциала Азербайджана, а также повысит динамику конкуренции и будет способствовать развитию конкурентной среды.

Об этом Day.Az сказал председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев.

Парламентарий отметил, что распоряжение главы государства является частью долгосрочной стратегии по превращению нефтяного капитала в человеческий капитал и сыграет важную роль в повышении потенциала азербайджанской молодежи.

"Принимая во внимание условия постпандемического периода, распоряжение является очень важным шагом на пути к тому, чтобы сделать высокоинтеллектуальных граждан главным источником власти в обществе. Это очень важный шаг к обеспечению конкурентоспособности среди населения, и, соответственно, более быстрого развития страны в целом", - отметил он.

Депутат также напомнил о распоряжении главы государства об утверждении "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

"Социально-экономическое развитие страны находится в приоритете руководства Азербайджана. Распоряжения главы государства предполагает реализацию долгосрочных приоритетов экономического роста, построение инклюзивного и социально справедливого общества, обеспечение конкурентоспособного человеческого капитала и динамику инновационного пространства", - заключил Муса Гулиев.

Напомним, что согласно распоряжению, Кабмину Азербайджана поручено в двухмесячный срок подготовить проект Государственной программы по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах и представить его Президенту Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.