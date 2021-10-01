https://news.day.az/politics/1386423.html Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана
Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела в пятницу очередное заседание в формате видеоконференции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре