Тарасов выступил мерилом армянских проблем

Многие, наверняка, если и не читали, то, как минимум, слышали о сборнике сказок и новелл "Книга тысячи и одной ночи", либо "Тысяча и одна ночь. Сказки Шахерезады". Если очень коротко, то в ней повествуется о том, как некий шах Шахрияр каждый день берёт в жены невинную девушку, а на рассвете следующего дня казнит её. Когда очередь доходит до Шахерезады - мудрой дочери его визиря, она каждую ночь рассказывает увлекательную историю, и каждый раз на самом интересном месте её "застигает утро". Таким образом, своими сказками она оттягивает казнь на протяжении тысячи и одной ночи. В итоге никакой казни не состоялось, и все у шаха Шахрияра и Шахерезады закончилось хорошо.

Чего не скажешь о наших соседях. И пусть Армения не имеет никакого отношения к указанному сборнику (хотя, зная армянскую любовь к присвоению, он тоже вполне в один день вдруг может оказаться "армянским"), но там тоже очень любят сказки. В погрязшей во лжи и нищете стране, которую и до Второй Карабахской войны стремительными темпами покидали ее граждане, до сих пор не могут смириться с новой реальностью и разрушением старых мифов. Армянское общество до сих пор застряло на первых двух стадиях принятия необходимости адаптации к новой реальности по модели Кюблер-Росс: отрицание и гнев. И, чтобы подольше оттянуть финальную стадию, армянский агитпроп, воодушевившись примером Шахерезады, нанимает различных "экспертов", "политологов", чтобы они рассказывали армянам сказки о том, что все будет "хорошо". Хорошо не во всем привычном смысле, а именно в его извращенной армянской интерпретации, где будет существовать "великая Армения от моря до моря", все достижения и изобретения в мире будут признаны армянскими, а сепаратистское образование, созданное на азербайджанских территориях, будет признано в мире, либо получит какой-то особый статус.

И одним из таких прикормленных армянами сказочников является Станислав Тарасов - "историк", "политолог", "эксперт" по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа и постоянный писака проармянского российского издания "Регнум", у которого полностью отсутствуют какие-либо моральные ориентиры. За деньги этот доморощенный эксперт скажет и напишет все, что угодно, как бы это не расходилось с логикой, реалиями и здравым смыслом.

Так, добросовестно отрабатывая полученный с армянской руки кусок хлеба, одиозный армянский прихвостень в беседе с корреспондентом Новости Армения-NEWS.am дает довольно смелые предсказания, заявляя, что "если поведение Азербайджана не изменится, то российские миротворцы останутся в Карабахе вечно", связав это с тем, что мол они выступают гарантом безопасности карабахских армян.

По его словам, с учетом активизации МГ ОБСЕ, дело идет к тому, что той части Карабаха, которая не перешла под контроль Баку, будет предоставлен особый статус. Правда, Тарасов делает оговорку: "Пока сложно сказать, какой именно статус будет предоставлен". Да, Станислав Николаевич, сложно сказать, возможно, это будет статус Дарвина по аналогии с одноименной премией...

Ослепленный чувством собственной значимости и армянскими подачками регнумовский писака, в попытках выслужиться перед хозяевами, напрочь забывает о том, что согласно подписанному в ноябре прошлого года трехстороннему заявлению, миротворцы в Карабахе могут находиться только с согласия обеих сторон. Это значит, что их присутствие в Карабахе продлиться ровно до тех пор, пока азербайджанская сторона не решит, что в этом больше нет необходимости, так что ни о какой "вечности" не может быть и речи. Да и сама Россия вряд ли заинтересована в том, чтобы на протяжении длительного времени тратить средства на содержание военного контингента в другой стране, постоянно оберегая население Армении от глупости их же властей.

Непризнанный Нострадамус современности также озвучил мысль, что провести политику интеграции армян Карабаха в состав Азербайджана не получится. Однако, насчет этого продажному политологу не стоит переживать. Армяне на протяжении двух веков прекрасно жили в нашей стране до тех пор, пока в определенные периоды истории среди них не появлялись деятели с безумными националистическими идеями об исключительности армян, желающие заполучить территории приютившей их страны. Именно они, жертвуя жизнями своих же соплеменников, совершали провокации, которые преследовали целью стравить два народа. Многие армяне, родившиеся или жившие в Азербайджане, и чей разум не смогла отравить навязчивая антиазербайджанская пропаганда, хоть и не публично, но в приватной беседе расскажут, как им хорошо жилось у нас, с ностальгией будут вспоминать былые времена и своих азербайджанских соседей. Армяне и сейчас, несмотря ни на что, продолжают спокойно жить в Азербайджане, не подвергаясь каким-либо преследованиям, чего не скажешь об азербайджанцах в Армении, которых там просто-напросто усилиями армянских нацистов не осталось. Поэтому, если некоторые политические и общественные деятели в Армении не продолжат разгонять реваншистские настроения в обществе и разжигать межнациональную вражду, то с интеграцией армян Карабаха в состав Азербайджана не будет никаких проблем.

Что касается какого-либо статуса, автономии - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях в интервью французскому телеканалу "France-24" четко дал понять, что данный вопрос не является темой обсуждения, так как раньше, когда власти были готовы предоставить армянам, проживающим в Азербайджане, самоуправление на определенном уровне, армяне всегда отвергали это. "Армяне, проживающие сегодня в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, являются гражданами Азербайджана, как и представители других этнических групп", - сказал глава государства.

Товарищу Тарасову же, чьи заявления и статьи всегда сквозят заказной антиазербайджанской и антитурецкой ненавистью, хочется сказать, что политика и предсказания - это не его. Беспринципному автору "Регнум"-а следует найти себе более достойное занятие, чем говорить бред и искажать историю в своих книжонках (наподобие "Мифы о Нагорном Карабахе") на армянские подачки. Нельзя постоянно зарабатывать себе на жизнь клеветой и пособничеством разжиганию ненависти между народами. Станислав Тарасов и подобные ему "эксперты" должны осознать, что в кровопролитии, которое произошло, либо может произойти, они тоже несут определенную долю ответственности.

Талех Агавердиев