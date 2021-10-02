Багдасаров... а караван идет

Тема Зангезурского коридора, обсуждаемая после подписания 10 ноября лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления о мире, воспринимается армянской стороной более остро, чем даже потеря оккупировавшихся три десятилетия территорий. Почему? Ответ достаточно прост. Обозначенный в заявлении о мире пункт касательно коридора с запада Азербайджана в Нахчыван - единственный, в реализации которого Ереван может активно чинить препятствия.

Давайте посмотрим. Не выведенные до сих пор вопреки договоренностям с территории Карабахского региона армянские вооруженные подразделения в конце концов будут выдворены или уничтожены азербайджанской армией. Это понимают все, и для долгого упорствования в этом вопросе у Армении нет ресурсов. Иное дело коридор через международно признанную территорию Армении. Тут Ереван может упереться обеими руками и обеими ногами, чтобы препятствовать решению вопроса. Что он и делает. Попутно армянская пропагандистская машина работает по "зачистке" пространства вокруг темы Зангезурского коридора, чтобы сформировать некое международное недовольство этой инициативой Азербайджана. О том, что создание коридора не предусмотрено заявлением от 10 ноября, в Армении больше не говорят, потому что грамотность населения мира достаточно высока и читать умеют все. Нынешней задачей пропаганды является убедить страны региона, что азербайджанский коридор для них бесполезен и даже не безопасен.

На днях высказался в Телеграме по этому поводу одиозный российский пропагандист армянского происхождения Семен Багдасаров. По версии Багдасарова, все страны региона обеспокоены перспективой этого коридора. Обеспокоены Иран и Россия, и даже Китай, которому, оказывается, не хочется, чтобы "Турция входила в Среднюю Азию". Такое вот странное представление у российского пропагандиста о ситуации. И высказывает его не один Багдасаров, таких багдасаровых достаточно много.

А какова она на самом деле?

Очень хорошо ситуацию передает прошедшая на днях в Москве встреча президентов России и Турции. В сделанных во время и после нее заявлениях есть достаточно примечательных моментов.

Еще до самой встречи, когда СМИ только писали о ее возможности, отмечалось, что в Москве Реджеп Тайип Эрдоган будет обсуждать с Владимиром Путиным и Зангезурский коридор. Нет сомнений, что обсуждения в ходе переговоров тет-а-тет прошли. Потому что после встречи глава Турции очень конкретно и жестко заявил, что Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору. Этот коридор, сказал он журналистам, создаст важные возможности для всего региона, автомобильная и железная дороги, которые будут построены в рамках этого коридора, создадут для всех новые торгово-экономические возможности.

Отношение же России, которая старается открыто не высказываться, к этому вопросу можно увидеть в контексте подхода Москвы к теме "Платформы шести", предложенной Анкарой и Баку. По словам Президента Эрдогана, Владимир Путин в любой момент готов обсудить инициативу "Платформы", в состав которой могут войти три страны Южного Кавказа, а также Турция, Россия и Иран.

Коллективный Багдасаров утверждает, что против Зангезурского коридора выступает Иран. Но как заявил в Баку репортерам посол ИРИ в Азербайджане, Иран против изменения границ, а не против открытия этого коридора. "Платформу шести" же Тегеран расценивает как дальновидный шаг, способствующий развитию региона.

Больше всего удивили слова Багдасарова относительно позиции Китая и особенно утверждения, будто тот боится проникновения Турции в Центральную Азию... Честно говоря, непонятно, как пропагандист с таким плохим знанием предмета сумел занять так много места в российском эфире. Наверное, дело тут в объеме талии. Так вот, к сведению господина Багдасарова и всех прочих: уже три года работает железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, по которому Турция спокойно контактирует с Центральной Азией. Из Китая в Турцию и Европу и обратно в КНР через центральноазиатские страны уже прошел не один грузовой состав. Турция, Азербайджан, республики ЦА и Китайская Народная Республика являются тут звеньями одной цепи. БТК, идущий через Турцию, уже встроен в реализующийся грандиозный "Один пояс - один путь". Чего же Китаю бояться открытия небольшого участка пути через Армению в Нахчыван? Это как-то повлияет на стратегические интересы Пекина? Наоборот, появление нового коридора позволит еще более разветвить Экономический шелковый путь. Посол Китая в Азербайджане не случайно отмечала, что Зангезурский коридор внесет вклад в транспортный проект "Один пояс - один путь".

Зангезурский коридор однозначно важен не только для Азербайджана. Его открытие создаст новые возможности для его соседей, а также для внерегиональных стран. Россия и Турция поддерживают инициативу Баку. В Армении тоже не могут не понимать, какие преференции сулит ей открытие такого коридора. Она уже давно мечтает, как бы приткнуться к Новому шелковому пути, а тут совершенно незаслуженно получает шанс стать полезной транзитной страной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана пригласил страны Азиатско-Тихоокеанского региона изучить потенциал регионального проекта по созданию Зангезурского транспортного коридора. "Азербайджан внес важный вклад в реализацию региональных проектов, таких как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над Зангезурским транспортным коридором, который станет частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию и Европу через территорию Азербайджана", - сказал глава государства.

Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона, подчеркнул азербайджанский лидер, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из сфер сотрудничества в новых условиях, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты, отметил он. В интервью информагентству Анадолу Президент Ильхам Алиев рассказал о начатой Азербайджаном широкомасштабной работе, связанной с созданием Зангезурского коридора.

Как видим, проект не стоит на месте. Несмотря на устроенную вокруг этого вопроса возню, на упрямство Армении и нежелание ее выполнять взятые на себя обязательства, Азербайджан без спешки, но упорно идет к цели. И когда коммуникации на азербайджанской территории будут завершены и упрутся в государственную границу, вот тогда Еревану придется туго. Потому что дальше размазывать он уже не сможет и придется либо выполнить взятые обязательства, либо встретиться с уже очень серьезным давлением со стороны Баку. Пока же наши дороги строятся, у армянской стороны есть немного времени поплакаться и поискать союзников.

Надо сказать, что особого рвения союзничать с Ереваном тут никто не демонстрирует. Потому что все ясно, что политика политикой, а открытие такой важной транспортной артерии нужно всему региону. Зангезурский коридор значим не только для Азербайджана, Турции и России, это возможность открытия новых глобальных торговых путей, что обеспечивает интересы того же Китая, а также целого ряда региональных и нерегиональных игроков. Расширение железнодорожной сети в регионе позволит усилить транзитные возможности стран, что, в свою очередь, скажется на росте транзита через морские порты. По мнению российских экспертов, будут восстановлены сквозные железнодорожные коммуникации вплоть до Персидского залива и, что особенно интересует Россию, Южно-кавказские железные дороги, задыхающиеся в изолированной Армении, смогут, наконец, выйти в мир. Кроме того, вдоль магистрали будет развиваться торгово-промышленная инфраструктура, начнутся интеграционные процессы.

И напоследок самое главное, о чем армянской стороне действительно стоит беспокоиться. В интервью Анадолу Президент Ильхам Алиев заявил, что открытие Зангезурского коридора является условием для начала нормализации отношений с Арменией. Потому что этот пункт закреплен в заявлении, подписанном 10 ноября, и Армения взяла на себя такие обязательства. Если она не будет их выполнять, то о какой нормализации идет речь?

Об этом, а не об интересах Ирана, Китая или кого-то еще нужно беспокоиться Армении. А Азербайджан в ходе последней войны уже доказал, что для него важны только его собственные национальные интересы, которые он способен реализовать, даже если весь мир против.

Лейла Таривердиева