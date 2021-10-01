https://news.day.az/politics/1386494.html Эрдоган заявил о том, что в ближайшие недели посетит Азербайджан
Эрдоган заявил о том, что в ближайшие недели посетит Азербайджан
"44-дневная тяжелая война Азербайджана в прошлом году завершилась победой. Тем самым Азербайджан положил конец 30-летней оккупации, Карабах был освобожден".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Великом Национальном собрании Турции.
Он напомнил, что посетил освобожденную от оккупации Шушу.
"Мы разделили радость наших азербайджанских братьев. В ближайшие недели увидимся с ними", - сказал Эрдоган.
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