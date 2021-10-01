https://news.day.az/politics/1386496.html Мы ни в коем случае не забудем про ненависть, которую питали к Турции за поддержку Азербайджана - Эрдоган
Мы ни в коем случае не забудем про ненависть, которую питали к Турции за поддержку Азербайджана - Эрдоган
Мы ни в коем случае не забудем про ненависть, которую питали к Турции за поддержку Азербайджана, земли которого находились под оккупацией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).
Президент Турции подчеркнул, что будут извлечены уроки из произошедших событий на будущее.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре