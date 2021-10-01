Мы ни в коем случае не забудем про ненависть, которую питали к Турции за поддержку Азербайджана, земли которого находились под оккупацией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

Президент Турции подчеркнул, что будут извлечены уроки из произошедших событий на будущее.