Армения: надежда умирает первой

Надежды руководства Армении повернуть историю вспять окончательно провалились.

Встреча Президента России В. Путина и Президента Турции Р. Эрдогана в Сочи 29 сентября 2021 года поставила точку на иллюзиях официального Еревана попытаться стравить своего главного союзника Россию со своим главным противником Турцией.

Встреча глав государств в Сочи прошла в дружеской обстановке и, судя по отзывам российской и турецкой прессы, отличалась большей частью схожестью позиций, чем разногласиями.

Конечно, каждая страна имеет свое видение на международные и региональные проблемы, но даже взглянув на видеоотчеты о встрече, можно заметить, что В. Путин и Р. Эрдоган вели свои переговоры как старые друзья, откровенно обсуждая все вопросы как двустороннего, так и многостороннего уровня.

Особое место в переговорах заняла тема мирного урегулирования ситуации на Южном Кавказе.

Президент России высоко оценил роль Турции в этом процессе, в том числе и деятельность совместного российско-турецкого мониторингового центра, который обеспечивает выполнение условий, подписанных трёхсторонних Заявлений. Президент В. Путин подчеркнул, что эта совместная работа содействует установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Таким образом и Президент России не стал употреблять словосочетание "Нагорный Карабах", которое как отметил Президент Ильхам Алиев, больше неактуально.

Наверняка, руководство Армении следило за этой встречей и обратило внимание на характер и содержание переговоров, в том числе по ситуации на Южном Кавказе.

Если армянское руководство еще способно трезво мыслить, оно должно понять, что России нужен мир и стабильность в регионе, открытие стратегических транспортных коридоров, нежели новый вооруженный конфликт.

Россия отлично понимает, что Турция никогда не собиралась нападать на Армению, что все это ложь армянских политиков, которые не могут отказаться от своих туркофобских взглядов. Для России важна Турция как важный стратегический региональный игрок с громадным экономическим потенциалом и рынком сбыта, в руках которого находится контроль за стратегическими Черноморскими проливами.

Тем более важно взаимодействие и партнерство в Сирии, где сходятся интересы двух стран.

При всех существующих разногласиях между странами по ряду международных проблем, строительство атомных электростанций на сумму 20 миллиардов долларов, покупка зенитно-ракетных комплексов С-400, экспорт российского газа в Турцию, являются громадным источником дохода для России, что естественно выгоднее, чем содержать за счет российского бюджета умирающую армянскую экономику.

Загнавшая сама себя в тупик Армения, чьи правители вместо добрососедства и диалога избрали путь экспансии и территориальных претензий, уже мало кому нужна и тем более потеряла свою мало мальски геополитическую привлекательность из-за того, что оказалась в полной изоляции.

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Для Турции Россия - тоже важный экономический партнер: туризм, экспорт промышленной и сельхозпродукции, а также совместное участие в решении глобальных международных проблем, обусловили сближение двух стран.

Попытки союзников Турции по НАТО сдерживать рост влияния на международной арене, оказывать давление и вмешиваться во внутренние дела привели к тому, что она наоборот стала проводить более независимую политику без оглядки на своих союзников, которые в угоду исламофобским и туркофобским кругам готовы растерзать своего партнера по военно-политическому блоку за самостоятельность.

Турция больше не младший брат, которым можно понукать и управлять как хочешь, к ней необходимо относиться уважительно и признавать, что это ведущая региональная держава.

В отличии от Турции, Армения вообще перестает быть интересной как с политической, так и с экономической точки зрения для своего главного союзника, который устал от фортелей армянского руководства, пытающегося усидеть на двух стульях между Москвой и Западом, готового предать в любую минуту.

Увиливая от выполнения условий трехсторонних Заявлений, ереванские политики фактически торпедируют открытие Зангезурского транспортного коридора, который может стать кратчайшим и экономически привлекательным путем из Европы в Азию и обратно, который может принести значительную выгоду России и всем странам региона.

Итоги встречи Президентов России и Турции полностью подтверждает факт того, что обе страны заинтересованы в мире и стабильности в регионе Южного Кавказа, в открытии новых транспортных коридоров и развитии экономического сотрудничества, попытки Армении столкнуть их между собой полностью провалились.

Выгода от сотрудничества в урегулировании конфликта намного превышает то, что может предложить армянская сторона, которая стремится к реваншу, пытаясь прятаться за спину российской военной базы.

Армянская сторона давно потеряла кредитоспособность и экономическую привлекательность, сделав экономическое развитие страны заложником своей экспансионистской политики и стремлением присвоить чужие территории.

Ведь никому не секрет, что армянские власти давно продали или сдали в долгосрочное управление иностранным компаниям последние работоспособные промышленные предприятия, залежи полезных ископаемых и объекты инфраструктуры, так что предложить больше нечего.

Параллельно с саммитом в Сочи, в Баку проходил не менее важный для регионального сотрудничества визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и очередное заседание Азербайджано- грузинской межправительственной комиссии.

В ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым были затронуты проблемы дальнейшего развития отношений между странами, перспективы экономического и энергетического сотрудничества двух стран, а также вопросы сотрудничества в сфере транспорта.

Несомненно, важное место в переговорах занял вопрос практически закончившегося конфликта и предложения грузинской стороны о посредничестве в деле налаживания диалога с Арменией.

Грузия - один из главных стратегических партнеров Азербайджана и отношения с этой страной постоянно развиваются по возрастающей. Азербайджанские инвестиции в экономику Грузии увеличиваются с каждым днём, наращивается грузопоток по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также в грузинские порты Черного моря.

Азербайджано-грузинское сотрудничество - образец того, как можно взаимовыгодно развиваться и способствовать интеграции в мировую экономику. Все экспортные азербайджанские трубопроводы проходят через территорию Грузию, принося значительный доход в бюджет. Сотрудничество в различных областях с Азербайджаном является приоритетным для Грузии.

В тоже время все попытки руководства Армении вбить клин в эти отношения провалились. Очень долго армянская сторона пыталась заинтересовать Грузию строительством некой автомобильной магистрали "Север - Юг" от армяно-иранской границы в сторону грузинских черноморских портов. Однако стоимость этой автомобильной магистрали около 1 миллиарда долларов США. Отсутствие необходимого инвестирования и американские санкции против Ирана делают этот проект просто нереальным в обозримом будущем.

Наряду с этим, армянская сторона пыталась создать препятствия в приобретении азербайджанским холдингом NEQSOL грузинского оператора интернет-кабеля, проложенного по дну Черного моря Caucasian online.

После того как все их попытки провалились, вдруг начали выступать с предложением грузинской стороне проложить новый кабель по дну Черного моря через Грузию в Армению, чтобы создать альтернативный интернет-канал.

Безусловно, если Армения хочет иметь свой интернет-кабель, это ее право, но интересно за чей счет банкет, кто будет платить за это, ведь денег в нищенском армянском бюджете нет и не предвидется, очередная утопическая идея врядли найдет отклик у грузинской стороны, которой этот кабель абсолютно не нужен.

Перспективы азербайджано-грузинского стратегического партнерства и сотрудничества перевешивают все возможные предложения соседней Армении, которой давно пора понять, что оставшись в стороне от всех стратегических региональных проектов, у нее есть только один путь - наладить отношения с соседями, отказавшись от всех территориальных претензий. Попытки Армении добиться успеха на грузинском направлении также окончились фиаско.

Не успокаиваясь, армянская сторона решила разыграть новую "козырную" карту, попыталась нанести урон отношениям Азербайджана с Ираном.

Армянские средства массовой информации начали раздувать проблемы, связанные с движением иранских грузовых автомобилей по дороге Герус-Гафан, которая как известно, частично проходит через азербайджанскую территорию.

Введя в заблуждение Иран ложной информацией о том, что вся дорога проходит по территории Армении, армянские власти направляли движение автотранспорта по этой дороге.

После того, как азербайджанские таможенные и пограничные власти установили КПП на ранее освобожденной азербайджанской части дороги и стали взымать установленные законом пошлины, армянская сторона стала громко возмущаться, устраивать шоу и поджигать иранскую сторону, мол это единственная дорога вглубь Армении, эти КПП наносят ущерб интересам Ирана, повышая стоимость перевозок и уменьшая товарооборот. С другой стороны, она открыто признает, что это азербайджанская территория и Азербайджан имеет полное право взимать пошлины, согласно международному праву.

В нарушение трехсторонних Заявлений армянские власти пытались осуществить снабжение сепаратистов топливом на иранских транспортных средствах, что было пресечено азербайджанскими властями, которые неоднократно предупреждали и иранскую сторону, и российского посредника о недопустимости подобных перевозок.

Разжигая антиазербайджанскую кампанию, армянские политтехнологи пытаются испортить азербайджано-иранские отношения, что им сделать естественно не удасться, так как иранская сторона уже сделала предупреждения своим транспортным компаниям уважать азербайджанские законы, чем положили конец всяческим инсинуациям армянской стороны.

Еще одним ударом по армянским интересам оказалось заявление Президента Ильхама Алиева, сделанное им в интервью французскому каналу France 24, где глава азербайджанского государства объявил о начале процесса нормализации азербайджано-французских отношений, которые были холодными после того, как французская сторона поддалась давлению армянской диаспоры и заняла необъективную проармянскую позицию по отношению к Азербайджану.

Теперь же взвесив все потери и выгоды от этого, французская сторона стала посылать месседжи Азербайджану с предложением нормализовать отношения, обещая занять более взвешенную позицию.

Руководство Армении, которое при помощи богатой диаспоры влияло на позицию Франции по отношению к почившему в бозе конфликту использовало это, чтобы показать своему народу, что обладает необходимой поддержкой на Западе. Но увы, и это оказалось большим мыльным пузырем.

Потери французского бизнеса от свертывания экономических связей с Азербайджаном превысили иллюзорные прибыли от солидарности с Арменией, которой нечего предложить французам кроме голосов армянской диаспоры на президентских выборах 2022 года, да и то с большой натяжкой учитывая симпатии, которые французские армяне традиционно питают к правым, выступающим за свободную рыночную экономику и низкие налоги.

Азербайджан не только готов возобновить сотрудничество с французскими компаниями, но и предлагает им принять участие в восстановлении освобожденных территорий, которое откроет значительные возможности для расширения экономических связей между странами. Как известно такие проекты, связанные с вложением инвестиций, уже рассматриваются рядом французских компаний.

Все надежды армянского руководства повернуть ситуацию в свою сторону умирают первыми, не успев даже немного порадовать надеющихся.

Двурушничество и коварство ереванских политиков, как всегда, проявляется в попытках сосать у двух маток, стараясь использовать все возможное, чтобы навредить Азербайджану и Турции, попытаться взять реванш и покрыть большую дыру в бюджете за счет других.

Но мир давно поменялся, никто не хочет инвестировать в страну-банкрот, руководство которой вместо спасения летит на всех парах в пропасть, но не хочет отказаться от своего пещерного национал-фашизма.

Пярвин Мирзазаде