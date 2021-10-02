Армения у разбитого корыта: логичный итог веры в мифы

Одним из главных итогов 44-дневной войны были ярко проявившийся дилетантизм, популизм и общая глупость руководства Армении. Они предпочли пребывать в плену у огромного числа мифов, а не смотреть правде в глаза, не признавать тотальное преимущество Азербайджана - политическое, экономическое и военное. Итог данной самонадеянности и глупости всем известен.

В Армении сейчас активно идет поиск главного "козла отпущения" за то, совершенно ожидаемое, поражение. Называются имена экс-министра обороны РА Давида Тонояна, иных прохиндеев с криминальными кличками. Уже звучат речи о том, что таким образом премьер-министр Никол Пашинян хочет обелить самого себя, что также смешно и нелепо. Ибо, его роль в качестве поджигателя войны слишком очевидна.

При этом, все эти "битвы бульдогов под ковром" проходят в условиях продолжающегося социально-экономического кризиса в самой отсталой стране региона. В частности, в Армении зафиксировано снижение объемов потребления хлеба. В РА в 2015-2016 годах граждане в день потребляли до 280 граммов хлеба, а в 2021 году этот показатель колеблется между 180 и 220 граммами. Об этом на встрече с журналистами 1 октября заявил руководитель департамента оценки риска пищевых цепей Центра эколого-ноосферных исследований Национальной академии наук (НАН) Армении Давид Пипоян.

По его словам, 30% потребляемой еды у населения Армении занимают зерновые и мучные продукты, в этой группе самую большую долю занимает хлеб (несмотря на снижение его потребления). "Население Армении в среднем в день получает 71 г белков, 245 г углеводов, 41,91 г жиров, тогда как по стандартам ЕАЭС человек должен получать 83 г жиров в день. В случае с жирами и белками важен также источник их получения. Например, 51% белка население Армении получает в результате потребления зерновых и мучных продуктов, то есть, от продуктов растительного происхождения, а не от молочной и мясной продукции", - отметил эксперт.

Пипоян пояснил, что есть прямая связь между бедностью и режимом питания. "Из-за финансовых сложностей 20% населения получает меньше калорий, чем необходимо. Международные организации советуют потреблять от 400 до 500 граммов фруктов и овощей в день. В Армении же в течение 7-8 месяцев этот показатель меньше нормы на 30-40%. Кроме того, лишь 13% населения потребляет рыбу периодически, остальные едят этот продукт лишь по праздникам.

В областях страны уровень потребления мясной продукции находится на очень низком уровне. В сельских местностях есть семьи, которые не потребляют мяса даже один раз в неделю", - заявил Пипоян. И это был всего лишь один из печальных, но реалистичных выводов о реалиях Армении. Из которой продолжается массовое бегство населения. А что ему еще делать, если тупо нечего есть, если даже хлеб стал роскошью?!

И на этом фоне появилась информация, очень многое объясняющая. Источники, близкие к правительству, сообщили газете "Жоговурд", что в исполнительной власти сложилось мнение, будто новоназначенный министр финансов Тигран Хачатрян не знает своих обязанностей. "По нашим данным, Хачатрян пребывает в "паническом" настроении, так как должен в ближайшее время представить на рассмотрение парламента проект государственного бюджета Армении на 2022 год", пишет армянское издание.

Оно сообщает также, что в последние дни Хачатрян был "подготовлен" своими заместителями, дабы кратко представить проект бюджета на заседании правительства, а затем ответить на вопросы парламентской оппозиции на заседании НС. "По нашей информации, до сих пор за министра "работу" выполняет его заместитель Ваге Ованисян, назначенный на эту должность с августа текущего года. Последний был советником премьер-министра на общественных началах", пишет "Жоговурд".

И добавляет, что в армянском Минфине также горячо обсуждают незнание министром данной сферы, поскольку до Хачатряна практически все министры были "профессионалами" своего дела. "А теперь в министерстве, затаив дыхание, ждут, что произойдет в Национальном Собрании, когда министр представит проект государственного бюджета на 2022 год", резюмирует армянское СМИ, которое, конечно же, несколько погорячилось, назвав профессионалами прежних глав Минфина РА.

Армянской экономики просто нет. Как нет и независимого армянского государства. Эта страна давно уже растеряла практически все атрибуты политического и экономического суверенитета. И на этом фоне появление информации о растущих социально-экономических, демографических и внутриполитических проблемах Армении - логичное развитие событий, которое усугубляется тотальным невежеством, дилетантизмом и популизмом нынешних ее правителей.

Акпер Гасанов