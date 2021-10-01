Зарубежные эксперты продолжают широко обсуждать в СМИ успешную военную тактику и операции азербайджанской армии во время 44-дневной Отечественной войны. Несмотря на то, что со времени окончания боевых действий прошел год, ряд зарубежных военных экспертов анализирует действия авиации и Сухопутных войск армии Азербайджана, которая одержала победу в короткие сроки.

Офицеры Военно-воздушных сил Азербайджана, Герои Отечественной войны Рашад Надиров и Сафар Гурбанов рассказали Trend о боевом пути ВВС во время войны, передает Day.Az.

Надиров отметил, что ВВС охраняют воздушное пространство Азербайджана, организуя круглосуточное боевое дежурство не только в военное, но и в мирное время.

Он отметил, что 27 сентября 2020 года азербайджанская армия приступила к проведению контрнаступательной операции по пресечению военных провокаций, совершаемых армянами.

"Мы принимали участие в боях по уничтожению наступавших наземных сил противника, осуществляли поддержку контрнаступательных действий наших войск и сил специального назначения. Перед нами была поставлена задача обеспечить поддержку с воздуха наших сил, участвующих в контрнаступлении на физулинском, джебраильском и губадлинском направлениях. Наши основные действия заключались в уничтожении созданных Арменией инженерно-фортификационных сооружений на физулинском и джебраильском направлениях, подавлении дислоцированных там сил, а также артиллерийских и танковых подразделений, оказывающих огневую поддержку. Это создавало условия для прорыва нашими силами специального назначения укреплений противника и оперативному продвижению других наших частей в этом направлении. Историческая Победа всегда будет источником нашей гордости", - сказал Надиров.

"Чтобы не допустить снабжения противника боеприпасами и пресечь его попытки передислокации при отступлении, мы сбрасывали на его позиции тяжелые бомбы. Наша цель заключалась в уничтожении командных пунктов противника, и мы, нанося сокрушительные удары высокой точности, эффективно выполняли поставленную задачу", - сказал Надиров.

В свою очередь, Гурбанов подчеркнул, что в соответствии с приказом Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева основная цель ВВС Азербайджана заключалась в завоевании господства в воздухе, уничтожении авиационных средств противника.

"Вражеская сторона, которая потерпела тяжелое поражение на поле боя, наносила ракетные удары, особенно по стратегическим и гражданским целям, а также по густонаселенным территориям. Наша индивидуальная цель заключалась в защите с воздуха водохранилища и электростанции в Мингячевире", - сказал Гурбанов.

Он добавил, что противник, теряя превосходство в воздухе, начал отступать по всему фронту.

"Исходя из этого, ВВС Азербайджана сыграли исключительную роль в тех боях. Мы и до войны постоянно проводили тренировочные полеты. В целом тактика ведения боя, примененная нашей армией, показала, что эти тренировки, действительно, были эффективными", - сказал Гурбанов.