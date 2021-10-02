https://news.day.az/politics/1386821.html В Министерстве обороны состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны состоялось служебное совещание
2 октября в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники Главного управления, управлений и служб министерства, а также посредством видеоконференции в совещании приняли участие командиры воинских соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие ответственные офицеры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре