Исповедь алкоголика

У измученных своей древностью и бесконечным превосходством над прочим человечеством граждан Армении давно не было повода для оптимизма. Только представьте, как тяжело переживать жгучее противоречие между осознанием собственного величия и непобедимости и разгромным поражением в войне с каким-то там Азербайджаном. Да, трудная доля легла на плечи армянского общества, и никто за прошедший год ни разу не покапал бальзама на их исстрадавшиеся души.

И вот, наконец, этот день настал. И не каплями, а целыми ведрами живительный бальзам хлынул в коллективное сознание армян из уст экс-президента Сержа Саргсяна. Сержик, прозванный в свое время в Армении "Ствол" за проделанную тайно в Корее операцию по пересадке стволовых клеток с целью омоложения, выступил на некой конференции в Цахадзоре. Выступление состоялось через пару дней после ареста соратника Саргсяна по великому делу грабежа армянской армии Додика Тонояна, и Сержик явно был раздражен и даже напуган, потому что ниточки расследования дела о крупных хищениях и фальсификациях, как не крути, приведут к прежнему руководству страны. Вряд ли кто-то поверит, что Тоноян грабил один, потому как рыба, как известно, гниет с головы.

На непонятной конференции "Ствол" пустился в воспоминания о своих прошлых похождениях и каких-то невидимых глазу достоинствах. А что еще остается - карьера рухнула, над головой весь уголовный кодекс, Москве он больше не нужен, на лбу несмываемое клеймо карабахского клана, а тут еще из Баку его недобрым словом поминают. Как тут не обидеться и не огорчиться. И Саргсян огорчился. Да так сильно, что занялся, скажем так, историческими реконструкциями, рассказывая армянам о том, чего не было. Послушать Сержика, так руководство Азербайджана в прежние времена с мольбой ловило взгляд и слово ереванских официалов, и если бы не болван Никол, не видать бы азербайджанцам ни Шуши, ни Гадрута как своих ушей... Как сказано, а? Нет сомнений, армянская аудитория была в трансе.

"Ствол" не только врал, но делал это с использованием хамских и уничижительных выражений. Несмотря на собственное представление Сержика о себе, личность он, мягко говоря, крайне недостойная, и говорить о высоких материях дело для него неподходящее. До личностей, о которых он высказывался в неблаговидных тонах, ему не дотянуться, потому как страдает патологией политического гипофиза, а по простому говоря - потому что политический лилипут. Во всем виновата крепкая карабахская тутовка, в обнимку с которой рос и мужал. Она, зараза такая, не дала подрасти не только физически, но и умственно. Минута славы, которой стала для Сержа первая карабахская война, когда он "побеждал", прячась за спинами российского десанта и толп иностранных наемников-террористов, давно прошла. А во вторую карабахскую войну созданная им армия с треском проиграла, и все в Армении прекрасно знают - почему. Как не пытается лузер Серж стряхнуть с себя груз обвинений, всем известно, что настоящей регулярной армии как таковой в Армении не было никогда. Да и не нужна она была армянам, привыкшим пользоваться благами, полученными за чужой счет и ценой чужой крови. Зачем напрягаться, легче спрятать свой трясущийся от страха, пардон, зад, пока другие за тебя дерутся. Всю недолгую историю армян на Кавказе их идеологи и вожди именно так и поступали.

Сегодня Саргсяну, конечно, легко выпячивать грудь и утверждать, что если бы он, мол, был у власти, азербайджанцы Шушу бы не получили. А почему собственно? Да, мы не отрицаем, что господин Саргсян страшен как смерть, и бабочки с тушканчиками наверняка впадают в кому при взгляде на него. Но этого недостаточно для того, чтобы побеждать в войне.

Что такое армия Армении, знают и армяне, знаем и мы. Все прекрасно помнят, сколько грязи и язв было вытащено наружу после апрельских боев 2016 года. До тех событий в Армении еще жили под парами веры в силу своих вооруженных сил, но после совершенно неожиданного для них поражения, миф начал рассеиваться. И ни смена руководства Минобороны, ни сроки для генералов не смогли спасти ситуацию. С того момента все грязное белье "армии-победительницы" начало вываливаться на всеобщее обозрение, вскрывая жуткие подробности, скрывавшиеся годами.

И самое тяжелопереносимое для армян открытие - они то, оказывается, трусы. Апрельская война 2016 года показала, чего стоила армия Саргсяна. Когда его непобедимые воины толпами бежали с тогдашней линии соприкосновения, и военной полиции приходилось отлавливать дезертиров по дорогам. Военные, побросав оружие, бежали быстрее гражданских, уносивших ноги от "кочевников". Эту армию строил и создавал Сержик. И с этой армией он собирался не пустить азербайджанский спецназ в Шушу? С этой армией он собирался не отдавать азербайджанцам Гадрут? Наивный... Точнее - дурак.

Еще глупее звучит его бахвальство якобы своей грозной дипломатической силой. Его воспоминания о переговорном процессе вызывают смех. Так и хочется толкнуть его в плечико, чтоб убедиться - а не спит ли Сержик и не во сне ли несет всю эту чушь? Потому что будучи в трезвом уме и твердой памяти такое сказать невозможно. Все, кто следил за карабахским вопросом, прекрасно помнят, как жалко выглядел Саргсян на переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым, его глупую заискивающую улыбочку. Он, может, и хотел выглядеть как победитель, но выглядел как грязный преступник, пытающийся скрывать то, о чем и так все знают. Например, все знают, что армянские высокопоставленные лица привержены так называемой "туалетной дипломатии". Да-да, именно так. Помните, как Роберт Кочарян сбежал от Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2006 году во время переговоров по Карабаху в замке Рамбуйе в Париже? А в 2013-м глава МИД Эдик Налбандян на одном из саммитов, спрятался в сортире от турецкого коллеги Ахмета Давутоглу.

И после этого Серж Саргсян смеет открывать свое ротовое отверстие и произносить что-то в адрес политиков, которым в подметки не годится?

Убогий лузер, возомнивший себя политиком, исходящий завистью и злобой от бессилия что-либо изменить. Никакие высокие должности не смогли выветрить из него жалкую сгорбленность плебея, страдающего комплексами и страхами. Он так ничему и не научился, оставшись на уровне своего убогого сознания и глядя на мир из своей сточной канавы. И все, что ему остается - глотая собственные, пардон, нечистоты, искать оправдания сегодняшнему позору Армении. Ему позарез нужно оправдаться, чтобы всплыть на поверхность и начать все сначала.

Но мы такого будущего армянскому народу не желаем.

Зульфугар Ибрагимов