Старый интриган Сорос на побегушках сепаратистов

Политический авантюрист и сценарист переворотов на постсоветском пространстве американский миллиардер Джордж Сорос вновь активизировался. На этот раз он решил запустить свои ручища в Карабах.

На днях на сайте одной из подконтрольных ему организаций - Transparency International, - появилась информация о реализации проекта по наращиванию потенциала гражданского общества в Карабахе (в той части Карабаха, которая в настоящее время входит в зону ответственности российских миротоврцев). Отмечается, что этот проект реализует общественная организация "Гражданский хаб".

Согласно сообщению, офис также будет служить ресурсным центром для молодых людей из других НПО. Будут организованы курсы по медиаграмотности, критическому мышлению, правам человека и другим темам. Состоятся дискуссии и дебаты на важные для местной молодежи Карабаха темы. Сообщается, что уже состоялись первые встречи-мероприятия по вопросам образования и культуры, и обсуждения проходят с участием представителей так называемого "правительства" и "парламента" незаконного сепаратистского образования, созданного на территории Азербайджана, местных НПО, активной молодежи.

Данная информация говорит о том, что, успешно переварив "бутерброд" под названием Армения, старый интриган решил теперь баламутить воду в Карабахе, спевшись с сепаратистами. По всей видимости, Сорон не отказался от своей мечты дестабилизировать Азербайджан, предпринятые им ранее. Структуры Сороса под таким вот предлогом "наращивания потенциала гражданского общества" всячески пытались и в Азербайджане воспитать молодое поколение, ориентированное на ценности, которые в долгосрочной перспективе были нацелены на размывание национальной идентичности. Однако в конце 2014 года офис Института "Открытое общество" в Баку, функционирующий в столице 17 лет, закрылся и, казалось бы, Сорос решил бросить эту безуспешную затею. Не солоно хлебавши, американский миллиардер лишь посредством своих наемных медиа-структур периодически огрызался на Азербайджан.

Тем не менее, программа стирания национальной самоидентификации в ряде стран бывшего СССР все-таки принесла свои плоды. Например, в Армении сформировалось новое поколение молодежи, которое отвергает свое прошлое и презрительно относится к своим предкам, воевавшим против немецкого фашизма, но при этом предстает в экстазе, когда в центре Еревана был установлен памятник Гарегину Нжде, руководителю армянским легионом СС в годы Второй Мировой войны.

Армения - это единственное постсоветское государство, "удостоившееся" особой поддержки Сороса. Фонд Джорджа Сороса, которого называют крестным отцом "цветных революций", начал работать в Армении с 1997 года под названием Фонд "Открытое общество - Армения" и выделил свыше 48 млн долларов США более чем 200 организациям, чтобы влиять на политику Армении. За три месяца до "бархатной революции" в Армении его усилиями целенаправленно были подготовлены журналисты и представители гражданского общества из окружения Никола Пашиняна и его команды. Таким образом, в 2018 году данный Фонд достиг своей главной цели - премьер-министром Армении стал человек номер один Сороса. Уже тогда ни у кого не вызывало сомнения, кто стоит за всеми происходящими событиями в Ереване, а уж последующие события, с героизацией нацистских ставленников, открытая русофобия в обществе, неприкрытые реверансы в сторону Вашингтона и Евросоюза в противовес интересам России не оставили сомнений в том, кто является истинными хозяевами нынешних армянских элит.

Джордж Сорос пытался устроить бархатную революцию во многих постсоветских странах, но самой успешной для него страной была Армения. Если детально всмотреться в новый список чиновников и лиц, которые сегодня руководят Арменией, то можно с уверенностью сказать, что миллиардер - филантроп Джордж Сорос создал свое государство на Южном Кавказе.

Сегодня основными политическими целями этого Фонда являются обеспечение не только прозападного, но и просоросовского курса Армении, и желание превратить Армению в свой опорный пункт на Южном Кавказе. Фонд и его структуры вольготно чувствуют себя в этой стране. С помощью известного миллиардера Джорджа Сороса США занимаются переформатированием гражданского общества в Армении и пытаются через нее развалить Россию и Иран. С подачи Сороса в последние годы в Армении была развернута широкомасштабная кампания, целью которой было показать, что проблемы в армянской экономике вызваны Россией, и были использованы все средства для усиления антироссийских настроений у армянского населения.

Также мы видим, как непоследовательно себя ведет армянское политическое руководство в вопросе реализации трехстороннего Заявления от 10 ноября. Можно предполагать, что действия нынешнего армянского политического руководства в той или иной степени согласуются с политикой Фонда Сороса в вопросе, касающемся нашего региона. С подачи матерого провокатора представители властей Армении, включая Пашиняна периодически в обход своего союзника в лице России, совершают вояжи в страны Запада, жалуясь на "агрессию" Азербайджана, армянская сторона периодически осуществляет провокации, нарушая режим прекращения огня. Очевидно, истинных хозяев Армении не устраивает нынешнее положение вещей, когда западным силам так и не удалось закрепиться на Южном Кавказе путем ввода западных миротворческих сил и наблюдателей. Поэтому делаются попытки все переиграть и спровоцировать Третью Карабахскую войну.

Одной из функционирующих в Армении соросовских структур является и указанная выше Transparency International. Показательным является тот факт, что нынешний секретарь Совбеза Армении Армен Григорян раньше был координатором организации в стране. Посредством подобных структур реализуются цели по формированию нужного спонсорам правительства общественного мнения в Армении, поддержке и разжиганию реваншистских настроений. Очевидно, что именно этим, совместно с руководством сепаратистов будет заниматься Transparency International под прикрытием так называемых "курсов по медиаграмотности, критическому мышлению" и прочего. Нужно напомнить, что одной из специфических особенностей политического процесса Армении до 2018 г. было именно заигрывание с "гражданским обществом". Примечательно также, что этот проект был запущен на фоне обострения отношений между Азербайджаном и Ираном.

Видимо, затаившаяся в душе Сороса обида на нашу страну продолжает то и дело гложить его, судя по очередным попыткам искусственно нагнетать обстановку. Сорос на самом деле преследует всё ту же цель - поработить Азербайджан и навязать нашей стране свое собственное понимание вектора развития. И теперь решил использовать в этих целях молодежь сепаратистов на территории Азербайджана.

Однако у него ничего получится. Планы Сороса по Азербайджану провалились еще в 2014, и тем более не суждено им сбыться сегодня. Нашим соседям же следует уже осознать, что вмешательство внешних сил во внутриполитические процессы в тех или иных странах никогда не доводило до добра, и не служило интересам общества этих стран. В конечном итоге это выражалось не только в конфликте интересов, но и в прямом политическом противостоянии, что мы сегодня и наблюдаем в Армении.

Талех Агавердиев