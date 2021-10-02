https://news.day.az/politics/1386833.html Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание в формате видеоконференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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