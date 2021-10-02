Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана

Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание в формате видеоконференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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