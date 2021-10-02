Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры на освобожденных территориях Азербайджана

Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании, в котором приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, министерства культуры, минобразования, Госкомитета по работе с религиозными структурами, Бакинского международного центра мультикультурализма, Агентства интеллектуальной собственности, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха и Национальной академии наук, были проведены обсуждения по охране, реставрации и продвижению культурного наследия на освобожденных землях, результатам последних археологических исследований, научным встречам и перспективам на будущее, предварительным итогам незавершенных работ, проектированию Музея оккупации и Музея Победы, возможностям в области туризма. Профильным ведомствам были даны поручения по предстоящим задачам.

Координационный штаб, созданный по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.