Уподобляясь престарелой проститутке: никому не нужный Серж Саргсян

Знаете, кого мне напоминает бывший заведующий отделом пропаганды и агитации Степанакертского (с 1991 года Ханкенди - прим. ред.) горкома КП Азербайджана Сержик Саргсян? Престарелую проститутку, жалующуюся на отсутствие клиентов. Мол, как же так- профессионализм мой никуда не делся, но народ предпочел иных "жриц любви", с другой, скажем так, программой развлечений.

Итак, перед нами вновь предстал бывший токарь на Ереванском электротехническом заводе, аж восемь лет попутно учившийся на филолога и, судя по скудному запасу слов и общему низкому интеллекту, в итоге ничему в ЕГУ не научившийся. Предстал поразительно "вовремя". Как мы уже передавали, секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что в ближайшее время может состояться встреча между премьер-министром РА Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я готов поговорить с Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Наша позиция остается неизменной после окончания войны. Мы хотим построить нормальные отношения с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности обеих стран. Мы готовы немедленно приступить к делимитации наших границ и, конечно же, после завершения этого процесса к демаркации. Мы также выразили готовность начать работу с Арменией над будущим мирным соглашением", - отметил глава азербайджанского государства в интервью испанскому информационному агентству EFE.

То есть, пусть очень медленно и со скрипом, но процесс установления долгосрочного мира в регионе уже идет. Что, по большому счету, было ожидаемо. Ведь, на состоявшихся в конце июня досрочных парламентских выборах в Армении почти 54% избирателей проголосовали за "Гражданский договор" Никола Пашиняна. Это действительно трагикомичная ситуация, когда подавляющее большинство граждан страны голосует за того, кто развязал войну и проиграл ее.

Но в этом итоге была своя логика. Армяне готовы пойти за кем угодно, хоть за чертом и его бабушкой, лишь бы не допустить возврата к власти "бывших"- лидеров "карабахского клана". Одним из которых и был Сержик Саргсян. Он мобилизовал все финансовые, медийные и прочие ресурсы, создав на пару с Артуром Ванецяном блок "Честь имею". И что в итоге? А в итоге, они едва пролезли в парламент, набрав чуть более пяти процентов.

Вдумайтесь только в эту цифру- за целый блок, частью которого была правившая годами РПА, с ее якобы сотнями тысяч членов, в июне проголосовало всего 66.000 граждан РА! После такого исхода, будь у Саргсяна хоть капля собственного достоинства, он бы заявил об уходе из политики. Но, откуда взяться совести у того, кто оправдывал Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы?!

Саргсян и его окружение, не признав итоги выборов, в итоге униженно приняли мандаты. И вот теперь, этот классический лузер выступил на конференции "Республиканцы, продолжительные реформы" в Цахкадзоре. Сказать, что Сержик нес ахинею - ничего не сказать. К примеру, он заявил, что "при необходимости РПА продолжит политическую борьбу вне стен парламента".

При этом, когда возникнет эта необходимость, он не уточнил. Как и того, что он вообще имеет ввиду под могучим словосочетанием "вне стен парламента". Это , часом, не уличные ли акции протеста "республиканцев" анонсирует тот, чьи портреты топтали в Ереване всего три года назад и чье свержение отмечали, как праздник?! Анекдот, ей Богу.

Дальше больше. Власть "воинствующих невежд" поставила страну на грань катастрофы. Кто это говорит? Великий реформатор, интеллектуал, автор научных трудов? Нет же- это лепечет политик по кличке "Чебурашка", окружение которого сплошь и рядом состояло из носителей криминальных кличек. Да, нынешняя армянская власть - сборище дилетантов и популистов. Но, даже они выглядят выигрышно на фоне Саргсяна и его команды.

Плюс, как ни крути, но именно "воинствующие невежды" лишили Саргсяна, с его миллиардами долларов, контролем над силовыми структурами власти.Так кто же в итоге невежда? Кто полное политическое ничтожество? Ответ очевиден- это Серж Саргсян. Но он готов оскорбить 54% граждан своей страны, что проголосовали за Пашиняна, лишь бы не признавать очевидного.

В итоге, этот выкинутый на свалку истории персонаж договорился до того, что РПА собирается работать над восстановлением справедливости и повышением авторитета Армении. Сержик, кто тебе мандат дал, какие у тебя механизмы влияния на что-либо есть? Иди, проспись уже! Тем более, что именно ты нанес Армении, ее настоящему и будущему, огромный ущерб.

Хотя бы тем, что воровал в промышленных масштабах. И тем, что всегда врал своему народу. В том числе и после поражения в четырехдневной войне в апреле 2016 года. Которая и стала началом конца этого прохиндея. И именно азербайджанская армия, ведомая Президентом и Верховным Главнокоммандующим Ильхамом Алиевым дала старт этому процессу.

Это очевидные, бесспорные факты. Но, ясное дело, что Саргсян никогда их не признает. Он будет врать до посинения, пытаясь свалить вину за все беды Армении на действующую власть, на внешние силы, на инопланетян, но только бы не признать своих провалов. Он реально не понимает, что никому больше не интересен. И именно этим непониманием он очень напоминает престарелую проститутку, жалующуюся на отсутствие клиентов.

Акпер Гасанов