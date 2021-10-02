Диаспорские организации Азербайджана во Франции обратились к руководству этой страны

Действующие во Франции диаспорские организации Азербайджана обратились к политическому руководству этой страны в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, обращение, подписанное Ассоциацией французско-азербайджанского диалога, Ассоциацией культуры "Улдуз", научным объединением "Алим", молодежной ассоциацией Франция-Азербайджан, Ассоциацией культуры Азербайджана во Франции, Ассоциацией азербайджанских студентов во Франции, адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе МИД Жан-Иву Ле Дриану, председателю Национальной ассамблеи Ричарду Феррану, президенту Сената Жерару Ларше.

В обращении дана подробная информация о том, что в результате начавшейся 27 сентября 2020 года и длившейся 44 дня Второй Карабахской войны Азербайджан освободил свои земли, которые были оккупированы армянской армией около 30 лет назад, о разрушении Карабахского региона армянами в период оккупации, а также о том, что в настоящее время на освобожденных землях ускоренными темпами идут работы по реконструкции и восстановлению.

Выразив свои ожидания от Франции, диаспорские организации призвали политическое руководство этой страны оказать поддержку в вопросе предоставления Азербайджану карт мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях в период оккупации, а также поддержать Азербайджан в мирном процессе.