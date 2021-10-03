Сегодня годовщина освобождения Суговушана от оккупации

Прошел год с даты освобождения ряда сел Тертерского, Джебраильского и Физулинского районов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате начавшейся 27 сентября стремительной контрнаступательной операции азербайджанской армии были разрушены линии обороны и укрепления, построенные врагом на наших землях.

3 октября 2020 года азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

Отметим, что Азербайджанская армия в ходе продолжавшихся 44 дня военных операций разгромила армянские вооруженные силы, которые создавались Арменией на протяжении 30 лет, и освободила от оккупации Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский, Физулинский районы, большую часть Ходжавендского района, ряд сел Лачинского района. За этот период были возвращены 5 городов, 4 поселка, 286 сел, многочисленные стратегические высоты.

8 ноября, после 28-летней разлуки, был освобожден от оккупации город Шуша, имеющий большое духовное и символическое значение для азербайджанского народа. В результате у Армении не осталось иного выхода, кроме как подписать акт о капитуляции.

10 ноября 2020 года главы государств Азербайджана, России и Армении подписали совместное заявление о прекращении огня. В обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что это заявление фактически является военной капитуляцией Армении. По условиям капитуляции, 20 ноября был возвращен Агдам, 25 ноября - Кяльбаджар, 1 декабря 2020 года - Лачин. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся быстрые реконструкционные и реставрационные работы.