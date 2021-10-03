Военнослужащие Азербайджана и Турции проведут учения в Нахчыване

С целью оказания помощи Азербайджанской Армии Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня сказала официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.

Она отметила, что в рамках проекта "Братская бригада" продолжаются совместные учебно-просветительские мероприятия: "5-8 октября в Нахчыване будут проведены учения "Нерушимое братство-2021". Цель учений - развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными силами Турции и Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев со всеми нашими возможностями, как это делали до сих пор, мы вместе в печали и радости, придерживаемся концепции "два государства, одна нация".