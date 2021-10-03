Представители НПО ознакомились со следами армянского терроризма в Гяндже

Представители действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) посетили Гянджу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Визит, организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, посвящен первой годовщине тяжелых последствий ракетных ударов по густонаселенным районам Гянджи во время 44-дневной войны.

Делегация возложила цветы к разрушенным домам в память погибших во время армянского террора мирных жителей. Гости были проинформированы о том, что вооруженные силы Армении обстреляли мирное население Азербайджана из тяжелой артиллерии, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним.

В результате военного преступления, совершенного Арменией в Гяндже, 26 человек, в том числе дети, женщины и старики, были убиты, 175 человек получили ранения, многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства были серьезно повреждены.

Более 20 домов были полностью разрушены, более 100 домов и столько же объектов серьезно повреждены.