НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией

В Гяндже прошла конференция, организованная Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

B конференции, проведенной в Центре Гейдара Алиева, приняли участие около 100 представителей НПО, которые обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией в городах и районах республики.

"В результате успешных военных операций, проведенных азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вооруженные силы Армении фактически были уничтожены. Армянское правительство, чтобы компенсировать поражения на поле боя, избрало своей мишенью мирных граждан, живущих вдали от зоны боевых действий. В результате предпринятых атак, в том числе с использованием различной тяжелой военной техники (артиллерии и баллистических ракет), жестоко убиты мирные граждане, среди которых были женщины и дети, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре и имуществу граждан.

Так, второй крупнейший город Азербайджана - Гянджа - 4, 5, 8, 11 и 17 октября подверглась ракетному обстрелу. В результате этого ужасающего террористического акта погибли 26 человек, 175 получили ранения. Гражданской инфраструктуре и транспортным средствам был нанесен огромный ущерб.

Другой теракт был совершен в Бардинском районе - погибли 29 человек, пострадали 112 человек, также разрушены различные объекты.

По приказу армянского руководства были совершены обстрелы из баллистических ракет и другой артиллерии по Евлаху, Бейлагану, Тертеру, Габале, Геранбою, Агджебеди, Хызы и другим городам и районам. В результате этой военной агрессии погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин, пострадали 454 человека, 12 292 объектам и 288 транспортным средствам был нанесен колоссальный ущерб", - говорится в заявлении.

В конференции также приняли участие члены семей, пострадавших от армянского террора в Гяндже.