Пашинян пошел на попятную перед Президентом Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошёл на попятную перед Президентом Ильхамом Алиевым. Решительные шаги Президента Ильхама Алиева по отстаиванию национальных интересов Азербайджана вынудили премьера страны-капитулянта искать личное спасение и спасение собственной страны.

Некогда самодовольный, выступающий с гонором в адрес Азербайджана, Пашинян сегодня выглядит словно утопающий в центре безлюдного океана, где он барахтается что есть мочи. Армения устами Пашиняна молит Президента Ильхама Алиева о пощаде. Причем, если ранее Пашинян пытался затягивать неизбежное, то сейчас он готов идти на всё, ради того, чтобы добиться понимания со стороны лидера Азербайджана.

Так, на встрече с представителями армянской общины Литвы, Пашинян заявил о готовности передать Азербайджану карты всех минных полей и встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым.

Очевидно, что Пашинян отчаянно пытается спасти свою шкуру. Несмотря на неожиданную победу в парламентских выборах летом этого года, позиции Пашиняна в Армении довольно зыбкие. Чтобы не нарваться на недовольных граждан (а таких внушительная часть населения) ему приходится прятаться за спинами десятков телохранителей даже когда идёт в магазин. Попытки Пашиняна заручиться поддержкой ОДКБ, заигрывание со странами Запада также не принесли никаких дивидендов армянскому премьер-министру. Вышеупомянутые игроки регулярно доводили до сведения Пашиняна о важности передачи карт минных полей Азербайджану.

Ещё вчера Президент Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE отдельно коснулся темы карт минных полей. "Что касается карт мин, заложенных Арменией на бывших оккупированных территориях, то речь здесь идет о сотнях тысяч мин. Вначале, когда мы потребовали карты заминированных территорий, правительство Армении на самом высоком уровне заявляло, что у них нет таких карт. В результате отказа Армении передать нам карты почти за год после окончания войны погибли или получили тяжелые ранения 150 наших мирных граждан и военнослужащих. Недавно некоторые карты были переданы, однако их достоверность составляет всего лишь 25 процентов. Таким образом, наше требование заключается в том, чтобы Армения предоставила нам точные карты. На этих картах должны быть указаны не заминированные территории, - они и так всюду заложили мины, - а точные места мин. Такие карты у них есть. Если они сделают это, продемонстрируют добрую волю, то мы дадим на это адекватный ответ", - сказал глава государства.

Таким образом, Пашинян решил поступить в соответствии с пословицей "лучше поздно, чем никогда", и пойти на попятную перед Президентом Ильхамом Алиевым.

Байрам Гулиев