Исполняется год со дня освобождения Джебраила

Сегодня исполняется год со дня освобождения города Джебраил и ряда сел района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате начавшейся 27 сентября стремительной контрнаступательной операции азербайджанской армии были полностью уничтожены линии обороны и укреплений, построенные врагом на наших землях.

4 октября 2020 года Президент Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации города Джебраил и ряда сел Джебраильского района. Вместе с городом Джебраил были освобождены также села Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад и Деджал.

Отметим, что Азербайджанская армия в ходе продолжавшихся 44 дня военных операций разгромила армянские вооруженные силы, которые создавались Арменией на протяжении 30 лет, и освободила от оккупации Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский, Физулинский районы, большую часть Ходжавендского района, ряд сел Лачинского района. За этот период были возвращены 5 городов, 4 поселка, 286 сел, многочисленные стратегические высоты.

8 ноября был освобожден от оккупации город Шуша, имеющий большое духовное и символическое значение для азербайджанского народа. В результате у Армении не осталось иного выхода, кроме как подписать акт о капитуляции.

10 ноября 2020 года главы государств Азербайджана, России и Армении подписали совместное заявление о прекращении огня. В обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что это заявление фактически является военной капитуляцией Армении. По условиям капитуляции, 20 ноября был возвращен Агдам, 25 ноября - Кельбаджар, 1 декабря 2020 года - Лачин. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся быстрые реконструкционные и реставрационные работы.