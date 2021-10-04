Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

В грузинском регионе Кахетия пройдет встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл в Грузию для участия во встрече, на которой стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в военной, военно - учебной и других сферах.