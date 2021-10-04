https://news.day.az/politics/1387150.html Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
В грузинском регионе Кахетия пройдет встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл в Грузию для участия во встрече, на которой стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в военной, военно - учебной и других сферах.
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