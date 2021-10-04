Освобождение Джебраила стало для нас очень большим морально-психологическим преимуществом, а для противника - тяжелым ударом - Актуально с Сахилем Керимли - ВИДЕОПРОЕКТ
Азербайджанская армия во время 44-дневной Отечественной войны продвигалась только вперед и положила конец 30-летней оккупации. В результате успешной контрнаступательной операции нашей армии, начавшейся в Карабахе 27 сентября 2020 года, уже четвертого октября был освобожден город Джебраил.
Полковник запаса Шаир Рамалданов и военный эксперт Руслан Имангулиев в очередном выпуске авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" прокомментировали историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, передает Day.Az.
Рамалданов отметил, что военные операции проводились в соответствии с заранее разработанным планом.
"Освобождение Джебраила стало для нас очень большим морально-психологическим преимуществом, а для противника - тяжелым ударом. Это была стратегически важная территория. Противник ожидал наступления с направления Агдам-Ханкенди, и начало операции с южного направления стало для него неожиданностью", - сказал он.
По словам Рамалданова, еще одним важным фактором стало управление боями из единого центра.
Он отметил, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев непосредственно руководил всеми операциями и утверждал решения.
По словам эксперта, вторая Карабахская война велась на уровне требований XXI века.
"Как очевидец первой Карабахской войны горжусь нашей современной и сильной армией. Усиление армии велось ради победы, и мы ее одержали", - сказал Рамалданов.
В свою очередь, Имангулиев отметил сложность боев на джебраильском направлении.
"Эта сложная операция была успешно завершена благодаря силам спецназа, военно-воздушным силам, ракетно-артиллерийским войскам", - сказал он.
Эксперт отметил, что противник знал только о нашем спецназе "Яшма", который стал для него кошмарным сном, но не подозревал о наличии сил спецназначения в составе других войск.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре