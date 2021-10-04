Азербайджанская армия во время 44-дневной Отечественной войны продвигалась только вперед и положила конец 30-летней оккупации. В результате успешной контрнаступательной операции нашей армии, начавшейся в Карабахе 27 сентября 2020 года, уже четвертого октября был освобожден город Джебраил.

Полковник запаса Шаир Рамалданов и военный эксперт Руслан Имангулиев в очередном выпуске авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" прокомментировали историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, передает Day.Az.

Рамалданов отметил, что военные операции проводились в соответствии с заранее разработанным планом.

"Освобождение Джебраила стало для нас очень большим морально-психологическим преимуществом, а для противника - тяжелым ударом. Это была стратегически важная территория. Противник ожидал наступления с направления Агдам-Ханкенди, и начало операции с южного направления стало для него неожиданностью", - сказал он.

По словам Рамалданова, еще одним важным фактором стало управление боями из единого центра.

Он отметил, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев непосредственно руководил всеми операциями и утверждал решения.

По словам эксперта, вторая Карабахская война велась на уровне требований XXI века.

"Как очевидец первой Карабахской войны горжусь нашей современной и сильной армией. Усиление армии велось ради победы, и мы ее одержали", - сказал Рамалданов.

В свою очередь, Имангулиев отметил сложность боев на джебраильском направлении.

"Эта сложная операция была успешно завершена благодаря силам спецназа, военно-воздушным силам, ракетно-артиллерийским войскам", - сказал он.

Эксперт отметил, что противник знал только о нашем спецназе "Яшма", который стал для него кошмарным сном, но не подозревал о наличии сил спецназначения в составе других войск.