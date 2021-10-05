Хотим мира, готовы к войне: жесткий месседж Азербайджана

Это было очередное своевременное заявление политического и государственного деятеля, доказавшего свою способность выстраивать и реализовывать стратегию и тактику блестящей победы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны. Это были слова победителя, имеющего опыт разгрома армии противника, но желающего мира.

"Я обращаюсь (...) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше - подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить", - сказал Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад.

"Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!", - добавил глава нашего государства.

Да, ныне Азербайджан вступил в пору, когда практически каждый день отмечается годовщина освобождения того или иного ранее оккупированного района страны. Эти праздничные даты пришли на смену траурным, связанным с очередной годовщиной потери Шуши, Лачина, Агдама, Физули, Кяльбаджара и других наших земель.

Отныне этого нет. Как нет в Азербайджане более понятия вынужденный переселенец. Почти миллион граждан республики обрели возможность вернуться в родные дома. Это итог блестящей победы Азербайджана в 44-дневной войне, добытой отнюдь не в одночасье. Зарубежные эксперты в один голос говорят о том, что историческая победа была достигнута благодаря грамотной стратегии построения сильного государства, с сильной экономикой и армией.

Они же подчеркивают, что в регионе раз и навсегда сложились новые геополитические реалии, считаться с которыми приходится всем. Потому, что Азербайджан доказал свою способность реализовывать все, что отвечает нашим национальным интересам, вопреки планам мировых и региональных держав.

До 44-дневной войны в Армении царила ошибочная уверенность в том, что азербайджанская армия не способна освободить свои территории. Также там верили в то, что давние союзники и покровители Армении и мировое армянство сумеют остановить победный марш азербайджанской армии.

Как видим, ничего подобного не произошло. Наша армия добилась всех поставленных целей. Причем, освобождение некоторых районов произошло без каких-либо потерь, по причине подписания руководством Армении акта о капитуляции.

Иначе оно поступить не могло. Ибо в противном случае остатки армянской армии были бы уничтожены. Но об этом "забывают" те силы, что спекулируют ныне на несбыточной идее "реванша". Ими движут циничные мотивы - попытка сохранить себя в политической повестке. Ради этого они подталкивают свой народ к новым трагедиям.

А еще, они снова надеются на заступничество покровителей Армении. Да, таковые есть и они сорвали с себя лживые маски нейтральности. Но всех их усилий не хватит для изменения ситуации, которая сложилась по итогам 44-дневной войны. Потому, что Азербайджан, желая мира, готов к отрезвлению тех, кто хочет войны. Победный опыт у нас есть. Железный кулак на месте.

Акпер Гасанов