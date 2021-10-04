Закир Гасанов встретился с премьером Грузии - ФОТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Тбилиси. Он примет участие в трехсторонней встрече глав оборонных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны, вначале Гасанов возложил венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси, почтил память великого лидера.
Затем глава оборонного ведомства встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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