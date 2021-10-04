В Милли Меджлисе пройдут слушания по ситуации с коронавирусом и вакцинацией

В Милли Меджлисе пройдут слушания по текущей ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это включено в повестку заседания парламентского комитета по здравоохранению, которое пройдет 7 октября 2021 года.

На слушаниях также будут обсуждаться вопросы вакцинации и другие меры.