https://news.day.az/politics/1387455.html В Милли Меджлисе пройдут слушания по ситуации с коронавирусом и вакцинацией
В Милли Меджлисе пройдут слушания по ситуации с коронавирусом и вакцинацией
В Милли Меджлисе пройдут слушания по текущей ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это включено в повестку заседания парламентского комитета по здравоохранению, которое пройдет 7 октября 2021 года.
На слушаниях также будут обсуждаться вопросы вакцинации и другие меры.
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