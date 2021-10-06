Президент Ильхам Алиев возрождает Карабах

Благодаря выдающейся победе ВС Азербайджана под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева по итогам Второй Карабахской войны, в истории Азербайджана появились новые знаменательные даты. 3 октября азербайджанский народ отмечает годовщину освобождения от армянских оккупантов Суговушана и Талыша, 4 октября - возвращение в лоно Родины Джебраила. В этом ритме Азербайджан будет жить до самого Дня Победы 8 ноября. Все эти недели будут окрашены в цвета Победы - цвета национального флага Азербайджана.

В годовщину исторических побед Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский, Бардинский и Джебраильский районы. Год спустя глава государства приехал сюда, чтобы увидеть своими глазами, что уже сделано, и дать начало новым проектам. Эти два дня были насыщены мероприятиями, и можно только поражаться тому, как много работ проведено всего за год.

Начнем с дорог. С них, как известно, начинается вообще все в этом мире. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильных дорог, ведущих в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района, а также заложил фундамент автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан.

Строительству дороги из Тертера в освобожденный Суговушан был дан старт еще в октябре прошлого года, то есть в самый разгар войны. Азербайджан не сомневался в своей победе и приступил к созидательной работе, не дожидаясь завершения боев. За годы независимости Азербайджан затянулся сетью великолепных дорог, и только на оккупированных территориях царила разруха - советские коммуникации пришли в негодность, новые не строились. Так, была разрушена армянами построенная еще в 1970-е годы дорога, ведущая в Суговушан и Талыш. Теперь она восстановлена и будет продлена до Нафталана. Строительство дороги со стороны Нафталана идет с начала сентября, планируется, что дороги соединятся в будущем году.

Автодороги общей протяженностью 28,5 километров, ведущие в Суговушан и Талыш, восстанавливаются в соответствии со второй технической категорией. Ширина проезжей части двухполосного асфальтобетонного полотна - 9 метров.

Дан старт строительству 22,5-километровой дороги из села Талыш в село Гашалты через Тапгарагоюнлу. Благодаря соединению этих дорог, наряду с городом Тертер, в данном направлении в качестве альтернативной дороги будет обеспечено передвижение из города Нафталан. Отметим, что дороги, ведущие в села Суговушан и Талыш, были проложены в 1970-х годах в связи со строительством Суговушанского водохранилища. Сегодня эти исторические дороги, разрушенные в период армянской агрессии, восстановлены.

Возрождение региона - процесс сложный и долгий. Определенную часть пути Азербайджан, благодаря грамотному руководству Президента Ильхама Алиева, уже прошел, решив ряд первостепенных задач. Помимо строительства транспортных коммуникаций, особую важность имеет энергоснабжение региона. Карабахский регион до армянской оккупации был в достаточной степени обеспечен электроэнергией, но большая часть этой инфраструктуры была разрушена армянами либо пришла в негодность, оставшись без должного обслуживания.

3 октября с участием Президента Ильхама Алиева были запущены после реконструкции малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегаватта, расположенные вблизи одноименного поселка. В начале октября прошлого года, перед тем как покинуть Суговушан, армяне демонтировали обе станции, что смогли, вывезли, что из оборудования не удалось вывезти, было уничтожено. Оставшиеся силовые установки же были повреждены во время боев за освобождение поселка и требовали полной реконструкции.

В первую очередь, вырабатываемой малыми ГЭС электроэнергией будут обеспечены поселки Суговушан и Талыш, а в дальнейшем электричество пойдет по другим направлениям посредством распределительной сети. Работы по прокладке двухконтурной 35-киловольтной линии электропередачи в освобожденный от оккупации поселок Суговушан завершились, и в этот населенный пункт было подано электричество. По словам специалистов "Азеришиг", современная изолированная и защищенная 35-киловольтная линия электроснабжения по сравнению с традиционными линиями электропередачи имеет ряд преимуществ: в 2,3 раза снижаются технические потери, в 25-30 раз снижается число аварийных и запланированных отключений, в несколько раз снижается вероятность аварии в условиях жесткого климата, в снежную и морозную погоду, в 3-5 раз снижаются затраты на используемые опоры, в 4 раза снижаются расходы на эксплуатацию и обслуживание. То есть в обеспечении энергоснабжения Суговушана использованы самые современные технологии. И так будет, можно не сомневаться, на освобожденных территориях повсеместно.

Малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" будут играть важную роль в обеспечении электроэнергией освобожденных территорий.

"На наших освобожденных землях - в экономических зонах Восточный Зангезур и Карабах - реализуется очень серьезная программа по эффективному использованию имеющихся водных ресурсов", - сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении в Суговушане. Глава государства подчеркнул стратегическое значение Суговушанского водохранилища для региона и напомнил об истории этого водоема, построенного в 1976 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева. Благодаря освобождению Суговушана, в этом году впервые за последние 30 лет Тертер и другие районы Азербайджана были полностью обеспечены водой. Сейчас ремонтируются каналы, принимаются другие меры с целью обеспечения эффективного использования имеющихся водных ресурсов освобожденных территорий. Как отметил глава государства, уже готовы карты водных источников и на повестке строительство новых водохранилищ.

В городе Джебраил в годовщину его освобождения от армянской оккупации заработала электрическая подстанция "Джебраил" (100/35/10 кВ). С участием главы государства в этом городе был заложен фундамент совместного сервисного центра ОАО "КАМАЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" в Джебраиле. Этот проект примечателен тем, что является первым на освобожденных территориях, в котором участвует российская сторона. У "КАМАЗА" достаточно большой интерес к азербайджанскому рынку. Напомним, что в июле текущего года "КАМАЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" подписали Меморандум об организации совместного предприятия (лизинговой компании) для предложения грузовых автомобилей КАМАЗ и прицепной техники в лизинг конечным потребителям Азербайджана. На сегодня в Азербайджане эксплуатируются 60 тысяч автомобилей "КАМАЗ".

В ходе посещения Джебраильского района Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части Госпогранслужбы, заложил фундамент Джебраильского мемориального комплекса и первый камень в работы по восстановления города Джебраил. 4 октября были заложены Джебраильская центральная больница, здание городской школы и первый многоквартирный жилой дом. Это очень волнительные моменты - своими руками фактически заложить город, потому что города Джебраил как такового уже нет, после десятилетий оккупации армяне оставили от него одни руины. В минувшем месяце был дан старт разработке генплана города, чем займется британская компания "Chapman Taylor LLP". Генплан должен быть представлен заказчику в течение 12 месяцев.

Городу Джебраил отводится значимая роль в развитии Восточно-Зангезурского экономического района. В понедельник Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Промышленного парка "Экономическая зона долины Араза". Промпарк создается на основе соответствующего указа главы государства. В качестве обоснования создания ПП именно в Джебраиле, в документе отмечен ряд преимуществ данного района как расположенного вдоль реки Араз и имеющего преимущественно равнинный рельеф. Кроме того, создание логистического центра, различных сервисных и инновационных производств, а также предприятий по производству строительных материалов в Джебраильском районе будет полезно для восстановления других освобожденных регионов. Под создание парка вблизи села Солтанлы будет выделена территория в 200 гектаров.

Программа поездки главы государства в освобожденные районы была обширной. В ней было все - и поднятие государственного флага в Суговушане и Талыше, и открытие новых инфраструктурных объектов чрезвычайной важности, и закладка будущих проектов, и встречи с общественностью. Исторические земли Азербайджана встретили годовщину своего освобождения обласканными вниманием и заботой. И хотя пока что над местными пейзажами довлеют следы, оставленные армянскими варварами, жизнь уже всерьез и надолго возвращается сюда с первым камнем, заложенным в будущее благословенного края.

Лейла Таривердиева

Заслуженный журналист Азербайджана