Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества

Министерства обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется