https://news.day.az/politics/1387735.html Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества - ФОТО
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества - ФОТО
Министерства обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.
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