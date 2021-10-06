Президент Ильхам Алиев и мужество продолжать

"Успех не окончателен, неудачи не фатальны. Значение имеет лишь мужество продолжать". Этот афоризм Уинстона Черчилля, как мне кажется, весьма точно определяет философию деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ярчайший политический деятель современности, являющийся автором годами выстраиваемой стратегии будущей великой победы, продемонстрировал всему миру мужество продолжать.

Он, золотыми буквами вписавший свое имя в новейшую историю величайших военных побед, бросил вызов армянскому фашизму, у которого есть покровители среди ведущих мировых и региональных держав.

Он доказал, что прежние неудачи были не фатальны, а успех нужно и можно развивать. Везде - на поле боя, на экономическом и дипломатическом поприще, укрепляя государство-лидера Южного Кавказа. И это та самая новая реальность, с которой вынуждены смириться Армения и ее покровители.

Точно такой же новой реальностью является и стремительно возрождающийся Карабах. Армянские варвары, при молчаливом согласии мирового сообщества, превратили в выжженную землю некогда цветущие азербайджанские города и районы. Они разбирали все по кирпичику, они превращали наши мечети в место для содержания скота. И этот народ что-то говорит о своей "древности", о своем "вкладе в мировую культуру"?!

Весь мир имеет возможность увидеть, во что армянские варвары превратили албано-удинскую и православную церкви в селе Талыш освобожденного Карабаха! Перед нами яркое доказательство того, что происходит, когда чужие земли захватывают вандалы, привыкшие присваивать чужую культуру, историю, традиции. Всеми этими фактами оккупанты навсегда закрепили за собой статус народа-разрушителя. Тогда как азербайджанский народ демонстрирует всему миру свою созидательную сущность.

Построенные за рекордно короткие сроки Дорога Победы, международный аэропорт в Физули, стремительно преображающаяся Шуша - это уже новая реальность. И возрождение из руин Джебраильского района - тоже. Посетивший этот освобожденный год назад уголок нашей Родины глава государства заложил фундаменты Джебраильской районной центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил.

Совсем уже скоро, через какие-то пять-десять лет, мы увидим совсем иной Джебраил. Мы увидим новыми, обретшими жизнь все освобожденные территории нашей страны, поразив весь мир не только примером героизма и мужества на поле боя, но и иллюстрацией созидательного начала нашего народа. Это тоже будут примеры того самого мужества продолжать, о котором говорил сэр Уинстон Черчилль. И я горд тем, что во главе Азербайджана стоит политический исполин не меньшего масштаба.

Да, Ильхам Алиев способен бросать вызов всем недругам нашего государства. Потому, что за ним правда, за ним справедливость, за ним мощь самой сильной армии региона, любовь всего азербайджанского народа и поддержка наших верных союзников. А еще потому, что за ним грандиозный политический опыт , перенятый от общенационального лидера Гейдара Алиева.

А что есть у нынешних и бывших правителей Армении? Ничего. Это разные виды булгаковских Шариковых, насмешкою судьбы допущенных к столу и позволяющих себе рассуждения о переписке Энгельса с Каутским. И третий президент Армении Сержик Саргсян - наиболее точная копия Полиграфа Полиграфовича. О чем, в иных выражениях, но приводя конкретные и неоспоримые факты из биографии Саргсяна, открыто заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это была классическая интеллектуальная экзекуция.

И поделом. Потому, что каждый сверчок должен знать свой шесток. Политический лузер, презрительно именуемый в своей же стране "Чебурашкой", ограбивший Армению и ее армию, проигравший в четырехдневной войне 2016 года, горделиво оправдывавший Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы не имеет никакого морального права на какие-то слова в адрес Ильхама Алиева или Гейдара Алиева.

В том числе и потому, что Сержик - банальный трус и лжец. Это ведь он обещал стать первым пассажиром аэропорта в Ханкенди. Ну что, стал? Нет, конечно. Потому, что кишка тонка. Потому, что нет у него ничего, что зовется честью, достоинством, мужественностью. Ровно то же, впрочем, можно сказать и о многих иных бывших и действующих правителях Армении. Да и к чему слова, если есть реальная картина современной Армении - самой отсталой, лишенной практически всех атрибутов суверенитета и независимости страны, население которой стремительно сокращается.

На их фоне весь мир видит процветающий, гордый, сильный, обладающий всеми атрибутами истинной независимости Азербайджан. Президентом которого является блестящий полководец, тактик и стратег, политический деятель Ильхам Алиев, обладающий мужеством продолжать укрепление Родины вопреки всем козням недругов Азербайджана.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета