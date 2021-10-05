Новый проект: Налажено сотрудничество между Экспертной платформой Baku Network и турецкой ATA Platform

Между авторитетной Экспертной платформой Baku Network и турецкой ATA (Asiya-Türkiyə-Avropa) Platform подписан договор о сотрудничестве, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По инициативе обеих организаций в Баку прошел круглый стол на тему "44-дневная Отечественная война: турецко-азербайджанские отношения".

В круглом столе приняли участие директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, директор ATA Platform Волкан Оздемир, главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев, заместитель главного редактора Сахиль Керимли, представители ATA Platform Барыш Хасан, Джем Гюрдениз и Хасан Эрел.

Представляем вниманию читателей видеофрагменты круглого стола.