Трусливый Сержик о "храбрости" заговорил

Выброшенный на свалку истории третий президент Армении Серж Саргсян продолжает периодически подавать голос в попытках напомнить о себе. На днях пребывающего в плену своих фантазий Сержика посетила муза (или шиза), и он, стараясь завоевать доверие армянского общества вдруг стал рассказывать сказки и небылицы о том, какой он был "крутой", якобы диктовал условия руководству Азербайджана в ходе переговорного процесса и чуть ли тогда почти добился принятия условий армянской стороны.

Живое воплощение горьковской старухи Изергиль (как внешне, так и своими бурными похождениями в молодости, любовью к рассказыванию сказок и легенд), решив, что одного маленького роста достаточно для того, чтобы почувствовать себя Наполеоном, в очередном пьяном угаре браво заявил, что мол если бы он был у власти, Азербайджан никогда бы не освободил Шушу и Гадрут.

В принципе, бредовые высказывания старого пропойцы спокойно можно было бы проигнорировать, потому что весь мир наглядно видел, чего стоит построенная им армия. Ведь хоть и возглавлял Армению на момент 44-дневной войны в Карабахе Никол Пашинян, но именно Сержик создал эту армию, так как он являлся министром обороны в Армении, премьер-министром Армении, являлся руководителем Администрации Президента, руководителем министерства безопасности, в течение 10 лет был президентом. Поэтому для всех очевидно, что слова экс-президента являются не более чем пустым сотрясанием воздуха.

Однако, этот малообразованный выскочка, ставший долларовым миллиардером на грабеже своей страны и оккупированных территорий Азербайджана, в своем словоблудии немного забылся, и соответственно своему уровню использовал грязные выражения об Азербайджане и великом лидере азербайджанского народа, в связи с чем Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев решил заткнуть грязный рот горе-вояке напомнив ему о том, кто он есть на самом деле и что из себя представляет.

Президент Ильхам Алиев напомнил Сержику о его истинном имени, данном ему при рождении, которое он впоследствии заменил на более "мужественное" Серж, о временах, когда он был прислугой первого секретаря бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Кеворкова, для которого носил папки и готовил шашлыки, и о его предательствах даже в отношении бывших соратников, о его воровсте и дезертирстве. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан сломал хребет созданной Сержиком армии и поставил ее на колени, и предложил "великому управителю и полководцу", если последний считает себя мужчиной, появиться ныне в Суговушане, который тот называл "Мадагизом", а не сотворять из себя героя, кукарекая из Иревана.

В итоге, планировавший возвысить себя в глазах армянского народа бывший слесарь, оказался публично опущен просто путем перечисления фактов из его жалкой жизни. Был бы Сержик чуть умнее, то просто бы заткнулся и исчез после этого с политической арены, отправился бы снова в Баден-Баден светить красными труселями и кутить в казино на наворованные миллионы. Но нет, ум и Саргсян - они, если честно, "не пара, не пара, не пара", как поется в одной известной песне.

Не сделав никаких выводов, Саргсян решил похвастаться своими преступлениями во время Первой Карабахской войны и подверг критике Президента Азербайджана. "Сержик Саргсян подверг критике Президента Ильхама Алиева " - сама эта фраза уже звучит как начало какого-то несмешного, армянского анекдота. Ибо как может говорить о кавказских традициях убийца азербайджанских женщин, стариков, детей?! О каком мужестве может говорить человек, который отдал приказ расстрелять своих же граждан, недовольных его властью? Как военный преступник, который открыто оправдывал Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, может что-то вякать в адрес Президента и Верховного главнокомандующего государства, одержавшего историческую победу в 44-дневной войне?!

Делая громкие заявления, Сержик, видимо, забыл, что стало триггером для смены власти в Армениию. А таким триггером стало поражение армянской армии в четырехдневной войне 2016 года. Тогда впервые все увидели, что заявления армянской власти о "непобедимости" арянской армии - примитивный миф. Азербайджанская армия за считанные дни освободила двадцать квадратных километров родной земли, заняв важнейшие господствующие высоты. С самого начала, с первых дней, минувших после фиаско армянских ВС, Сержик пытался примитивно соврать и извратить итоги четырехдневных апрельских боев. Однако все оправдания Саргсяна тогда вызывали лишь жалость и презрение, и даже бывший так называемый "министр обороны" сепаратистского режима Самвел Бабаян опроверг жалкие лепетания экс-президента о том, что армяне не смогли удержать около 400 га, назвав цифру в 2300 га. Так что первое свое поражение от азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Сержик получил еще тогда.

Несмотря на это, он планировал узурпировать власть даже после поражения в апрельской войне. Но, все пошло не так. Бывшего карабахского сепаратиста, вовсю эксплуатировавшего образ "героя войны", сверг ни дня не служивший в армии комичный популист Никол Пашинян. Одно это говорит о том, что Саргсян слишком высокого о себе мнения.

Во время боевых действий в ходе 44-дневной войны "героический" Сержик то болел коронавирусом, то горевал по безвременно ушедшей от ковида супруги, вообщем делал все, чтобы переждать войну и подгадать удачный момент. В один момент попытался влезть в Ханкенди якобы для проведения какой-то работы. Но когда увидел, что азербайджанская армия уже наступает, может взять его за ухо и притащить в Баку, трусливо бежал оттуда как дезертир. После окончания Второй Карабахской Войны и фактической капитуляции Сержик вылез на свет божий, в надежде вернуться к власти на белом коне. Примкнув к противникам Пашиняна, он попытался воспользоваться внеочередными парламентскими выборами, параллельно тайно поощряя верных ему военных осуществить военный переворот, чтобы свергнуть Никола. Но, как всегда, промахнулся. На проведенных выборах он не смог набрать и пяти процентов голосов. Таким образом, армянский народ сам вынес вердикт этому лузеру, показав, что презирает его настолько, что предпочел отдать больше голосов власти, считающейся виновной в войне, чем ему.

Среди единственных успехов Саргсяна в военном деле можно указать лишь успешное набивание им карманов за счет военного ведомства. Став министром обороны Армении Сержик быстро понял, что это золотая жила. Они на пару с братом - Сашиком, нажили миллионы на торговле оружием, присвоении и продаже солярки, солдатских пайков.

Песенка шашлычника Сержика давно спета, никакими фантазиями и иллюзиями, грязными оскорблениями ему не спастись. В своих отчаянных попытках вернуться в повестку дня, в качестве политической единицы Саргсян готов вновь принести в жертву армянский народ, не допустив примирения и диалога. Однако он - всего лишь полный политический ноль, которого Президент Ильхам Алиев неоднократно деклассировал как морально, интеллектуально, во время дебатов, так и на поле боя, и этого факта не изменить.

Мелик Мамедов