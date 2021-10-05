Запрет Ираном полетов, имеющих характер военного снабжения - очередное предательство по отношению к Азербайджану

Сегодня через официальные военные каналы Иран сообщил азербайджанской стороне о том, что введен запрет на полеты в Нахчыван самолетов, выполняющих в основном функции военного снабжения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА сообщили в военных кругах.

По утверждению источника, Иран совершил очередное предательство по отношению к Азербайджану под диктовку Армении.

Иран часто использует территорию Азербайджана в транспортно-транзитных вопросах. В основном это проявляется в перевозках, осуществляемых в рамках транспортного коридора Север-Юг.

"Очередная попытка Ирана нанести удар по Азербайджану несильно отразится на снабжении воинских частей в Нахчыване. Азербайджан очень редко использует этот маршрут и предпочитает перевозки по другим маршрутам", - сообщил источник.