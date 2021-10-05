Иран пытался выйти на контакт с еврейскими организациями и армянским лобби в США

Иран пытается использовать Армению в качестве посредника для продвижения своих интересов. Недавние контакты между армянскими и иранскими дипломатами служат тому ярким примером.

Как сообщает Trend информированный источник, сразу после назначения Лилит Макунц послом Армении США, посол Ирана в Армении Аббас Зохури предложил ей встречу, на что новоназначенный посол дала положительный ответ, передает Day.Az.

В ходе встречи посол Ирана попросил Макунц помочь в продвижении интересов Ирана в США через армянское лобби - иранский дипломат дал понять, что в обмен на поддержку, которую Иран оказывал Армении в ходе второй Карабахской войны, Тегеран надеется на содействие и помощь сильного армянского лобби.

Главная цель - повлиять на Конгресс, и в целом на американские власти, чтобы добиться смягчения политики против Тегерана, в вопросе экономических санкций.

По данным источника, в этом вопросе удалось добиться положительного результата: ряд конгрессменов, активно сотрудничающих с армянским лобби, согласились "поделится ресурсами" и начать лоббировать интересы Тегерана.

Но вторую конфиденциальную просьбу иранской стороны новый посол Армении в Вашингтоне попросту провалила.

Как сообщает источник, Зохури попросил Макунц о помощи в налаживании контактов не только с армянскими, но и с... еврейскими организациями в США.

И в этом вопросе иранская сторона рассчитывала на связи армянских лоббистов и на их содействие. При этом Зохуори дал понять, что иранская сторона готова выделить переговорщиков и встретится с представителями еврейских организаций США как в Вашингтоне, так и в Ереване или даже третьей стране, но при посредничестве Армении.

Однако, "сделка" не состоялась - еврейские организации отказались от таких контактов и попросту указали на дверь.