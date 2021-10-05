Сахиба Гафарова встретилась с послом Польши

Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Азербайджане Рафала Поборски.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, она отметила значение взаимных визитов глав государств и правительственных лиц, и подписанных двусторонних документов для углубления отношений между нашими странами и народами.

Сахиба Гафарова упомянула свою встречу с маршалом Сената Польши Томашем Гродзски в Вене в прошлом месяце, заметив, что на ней было обсуждено множество вопросов. Говоря о текущем взаимодействии двух законодательных органов, председатель Милли Меджлиса указала на важность успешной деятельности групп дружбы, обмена визитами и контактов.

Новые реалии сложились в регионе после окончания 44-дневной Отечественной войны и подписания 10-го ноября прошедшего года трёхстороннего заявления, сказала С.Гафарова. "В 2020-м году Азербайджан самостоятельно освободил свои земли от оккупации Арменией, восстановив собственную территориальную целостность, а заодно и выполнив соответствующие резолюции Совета безопасности ООН. На освобождённых землях начаты восстановительные и строительные работы. Азербайджан заинтересован в поддержании постоянного мира и стабильности в регионе. Между тем, Армения всё ещё продолжает совершать провокации и нарушает стабильность", - подчеркнула председатель Милли Меджлиса. Она проинформировала посла о подрывной деятельности страны-оккупанта.

Посол Польши в нашей стране Рафал Поборски выразил признательность за искренний приём, сказал о большом значении, которое его страна придаёт развитию отношений с Азербайджаном. "Многогранные отношения двух стран имеют прочную основу. Позитивный диалог в политической плоскости создаёт хорошие возможности для экономического и гуманитарного сотрудничества", - отметил он. Дипломат пообещал приложить усилия для дальнейшего развития связей между двумя дружескими странами во время своей дипломатической миссии в нашей стране.

Сотрудничество двух законодательных ассамблей играет важнейшую роль в росте межгосударственных отношений, эти связи прошли путь успешного развития, отметил Р.Поборски.

На встрече обсуждались и другие вопросы, вызывающие взаимные интерес.