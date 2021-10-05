Армяне за период оккупации загрязняли внутренние реки Азербайджана

Армяне осуществили экологический террор не только в отношении трансграничных рек, но и около 30 лет оккупации также загрязняли наши внутренние реки.

Об этом во вторник сказал Trend директор Центра гидрометеорологических исследований Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.

По его словам, в целях контроля качества поверхностных вод в стране регулярно проводится мониторинг: "Образцы, взятые из рек, анализируются в лабораториях. В настоящее время в наших реках нет существенных изменений по сравнению с прошлыми годами. Ситуация разнится по сезонам. Например, если летом из-за нехватки воды воздействие сбрасываемых в реку отходов велико, в периоды полноводности эти эффекты снижаются".

Директор Центра также рассказал о восстановлении системы мониторинга на освобожденных от оккупации территориях, подчеркнув, что ситуация на трансграничных реках постоянно проверяется:

"Загрязнению наиболее подвержены наши реки, которые протекают через территорию Армении. Концентрация токсичных отходов в этих реках выше. Мы также ознакомились с данными армянских источников. В разных отчетах подчеркивается, что реки настолько подвержены загрязнению отходами заводов на армянской территории, что уже непригодны для орошения. Это крайне тяжелый случай. Высокая концентрация токсичных элементов в воде представляет серьезную опасность для человеческого здоровья. Азербайджан осуществляет мероприятия в направлении предотвращения этих действий Армении. Этот вопрос включен в международные отчеты и освещается в различных проектах, связанных с водой. В настоящее время определенные международные организации реализуют проекты по улучшению качества воды в Азербайджане, Грузии и Армении. От Армении также требуют обеспечить качество воды. Считаю, что эти проекты могут как-то повлиять на имеющуюся проблему", - сказал Рафиг Вердиев.

Он добавил, что качество воды в реках, протекающих через промышленные и горнодобывающие районы Армении, очень низкое: "В ходе мониторинга мы видим, что уровень загрязнения местных рек на освобожденных территориях выше нормы. Это, разумеется, связано с неэффективным использованием природных ресурсов в течение многих лет и сбросом вредных веществ и отходов в реки. Считаю, что со временем мы сможем добиться возвращения рек в состояние, которое было до оккупации, обеспечить их соответствие необходимым стандартам".