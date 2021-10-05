https://news.day.az/politics/1388044.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Распространяемая в армянской прессе информация о том, что в результате якобы обстрела подразделениями азербайджанской армии повреждена машина обеспечения, является ложной.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Это очередная необоснованная выдумка противоположной стороны", - отмечает Минобороны.
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