Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

Распространяемая в армянской прессе информация о том, что в результате якобы обстрела подразделениями азербайджанской армии повреждена машина обеспечения, является ложной.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Это очередная необоснованная выдумка противоположной стороны", - отмечает Минобороны.