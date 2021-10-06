Новые выкрутасы режима муллократов: в Баку готовы ко всему

Это было ожидаемо, но уж больно мелко. Правительство Ирана направило уведомление по официальным военным каналам руководству оборонного ведомства Азербайджана. Как говорится в сообщении, Иран закрыл свое воздушное пространство для военно-воздушной авиации Азербайджана, осуществляющей военные поставки в Нахчыванскую Автономную Республику. Если кому-то из руководителей ИРИ этот шаг кажется умным, то там сильно ошибаются.

Все дело в том, что военное ведомство Азербайджана в вопросе снабжения воинских частей, расположенных в Нахчыванской Автономной Республике, отдавало прерогативу другим маршрутам. К примеру, сухопутному, через Турцию. Соответственно, никаких проблем нам этот шаг Ирана не создаст, но именно он указывает на панический поиск путей давления с их стороны на Азербайджан.

Интересен же и выбор времени жалкой провокации со стороны ИРИ. В Нахчыване стартовали азербайджано-турецкие учения "Нерушимое братство-2021". Это достойный ответ Баку и Анкары на проводимые в последние несколько недель Ираном крупномасштабные учения на границе с Азербайджаном. И азербайджано-турецкие учения проходят очень успешно..

Тренировки учений "Нерушимое братство-2021", которые проходят с участием военнослужащих 3-й армии Турции и командования Отдельной общевойсковой армии, успешно выполнены", - отмечается в сообщении министерства Национальной обороны Турции в Twitter. Так что, козни официального Тегерана были напрасными, хотя и показательными.

Тем более, что попутно ИРИ активно "бряцает оружием". В частности, речь идет о 4000 скоростных катеров КСИР, разворачиваемых в порту Аштара на побережье Каспия. В Баку все это видят, но реагируют на происходящее спокойно, как и положено уверенной в своей правоте и силе стороне. Наша армия и наш ВМФ готовы к отражению любых угроз.

При этом, не стоит забывать о том, что возможностей для ответных шагов у Азербайджана тоже немало. В частности, Иран активно использует территорию Азербайджана в качестве транзита для осуществления основных транспортных перевозок. В первую очередь речь идет о транспортном коридоре Север-Юг. Но в том и состоит кардинальное отличие Азербайджана от Ирана, что в нашей стране всегда стараются использовать все возможные ресурсы для того, чтобы остановить конфликт. Не нами, кстати, созданный.

Вспомним, что началось все с непрекращающихся поставок энергоресурсов из Ирана в Ханкенди. Официальный Баку не раз, официально и неофициально, доводил до иранской стороны свое справедливое возмущение данной ситуацией. Азербайджан, в качестве аргумента, указывал также и на то, что в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года сказано, что Лачинский коридор обеспечивает связь между Арменией и Карабахом. То есть, его действие не распространяется на третьи страны - к примеру, тот же Иран. Следовательно, грузоперевозки из Ирана в Карабах противоречат не только национальному законодательству Азербайджана, но и Трехстороннему заявлению.

В Иране, с их имперскими замашками, восприняли справедливые требования азербайджанской стороны, как вызов. Хотя, в реальности, перед нами был пример открыто продемонстрированной, выявленной лжи официального Тегерана, который на протяжении всего периода оккупации азербайджанских территорий поддерживал не мусульманский и шиитский Азербайджан, а Армению. И победа нашей страны в 44-дневной войне стала настоящим шоком для муллократического режима.

Там ведь использовали факт поражения нашей страны в первой Карабахской войне в качестве идеологического оружия, для формирования лживого и извращенного представления об Азербайджане среди иранских азербайджанцев. Мол, Азербайджан слабое во всех смыслах слова государство. Но, вся эта лживая идеологическая конструкция рухнула, после блестящей победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Проживающие в Иране азербайджанцы увидели, что есть не только светский, экономически стремительно развивающийся, свободный и модерновый Азербайджан, но и Азербайджан, обладающий самой сильной армией в регионе и способный одерживать исторические победы. Муллократам есть, от чего схватиться за голову. Ведь, их многолетняя ложь стала очевидной. Но в том все и дело, что они предпочитают и далее путь лжи и провокаций.

Есть даже нечто комичное в неуклюжих попытках Ирана обвинять Азербайджан в отношениях с Израилем, где у нас до сих пор и посольства-то нет, на фоне открытых шагов и заявлений со стороны ИРИ в адрес Армении, которая держала наши земли под оккупацией более четверти века. Но имеем то, что имеем. А имеем мы совершенно неадекватные, нелогичные и бесчестные действия действия со стороны ИРИ.

Что дальше? Иран попытается сорвать реализацию проекта Зангезурского коридора? Пусть попробуют, в условиях, когда за данный проект выступают Азербайджан, Турция и Россия. Да и нынешнее руководство Армении уже стало понимать все преимущества данного проекта. Что еще? В августе 2018 года в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Все страны, кроме Ирана, уже ратифицировали её. И сейчас ИРИ будет затягивать и далее с ратификацией? Возможно. Но, и к этому варианту развития событий в Азербайджане готовы. В нашей стране вообще готовы к любым выкрутасам муллократического режима, который сам себя выставляет в крайне нелепом свете.

Акпер Гасанов