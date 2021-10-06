Иранское госагентство открестилось от конституции Ирана?

Иранское государственное информационное агентство IRNA опубликовало примечательное интервью с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

В данной беседе интересными оказались не столько ответы армянского министра, сколько постановка вопросов со стороны IRNA. Особое внимание, в частности, привлекает следующий вопрос: "Подход Ирана в отношении Южного Кавказа основан на геополитической и географической важности региона, а не на этнических и религиозных вопросах региона. Как Армения оценивает такой подход Ирана?" - спрашивает иранский журналист, буквально напрашиваясь на похвалу для своей страны.

И вот на этом вопросе хотелось бы остановиться чуть подробнее. Дело в том, что согласно 152-ой статье конституции ИРИ, защита прав всех мусульман является одним из основных принципов внешней политики Тегерана. Более того, 154-ая статья иранской конституции недвусмысленно прописывает необходимость поддержки Ираном мусульман во всем мире.

Интересно, что государственное информационное агентство Ирана уже в постановке вопроса армянскому министру фактически открестилась от фундаментальных догм современной иранской государственности. О том, что в случае с Азербайджаном и карабахским конфликтом религиозная солидарность Тегерана никак не проявлялась на протяжении 30 лет конфликта, в Баку отмечалось неоднократно. Однако впервые на уровне госагентства, да еще и в разговоре с главой МИД Армении, Тегеран открыто признался, что исламская солидарность Ирана не применима к Южному Кавказу - то есть к Азербайджану, как единственной мусульманской стране данного региона.

Отметим, что подобные откровения происходят на фоне беспрецедентного обострения отношений между Ираном и Азербайджаном, сопровождающимся военными учениями Ирана на берегу реки Араз и многочисленными обвинениями в "поддержке сионизма" в адрес Баку.