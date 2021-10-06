Закрытие Ираном неба для Азербайджана пройдет незамеченным для армии Нахчывана

С 6 октября самолеты AZAL начали использовать воздушное пространство Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахчыван.

Открытие воздушного пространства Азербайджаном для Армении и наоборот и так предусматривалось договоренностями о разблокировке коммуникаций после 44-дневной войны. Но последние неадекватные шаги соседнего Ирана ускорили этот процесс.

Напомним, что накануне правительство Ирана направило уведомление по официальным военным каналам руководству минобороны Азербайджана о закрытии иранского воздушного пространства для самолетов, осуществляющих военные поставки в Нахчыванскую Автономную Республику. Позднее в соцсетях распространились сообщения о том, что южный сосед закрыл небо и для пассажирских самолетов. Но сегодня был совершен первый рейс из Баку в НАР через воздушное пространство Армении, и, можно сказать, что проблемы, созданной Азербайджану Ираном, тут никто особо не почувствовал. Новый маршрут даже более экономичен и требует меньше времени. Тем не менее, от иранского маршрута азербайджанская сторона отказываться не собирается. Сообщается, что отныне AZAL при выполнении рейсов в НАР может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.

Сложившаяся ситуация примечательна во многих отношениях и должна стать серьезным уроком для иранской стороны. Развитие событий расставило все фигуры на "шахматной доске" региона в строгом соответствии с новыми реалиями, сложившимися после победоносной для Азербайджана 44-дневной войны. Оно показало, что давление на Баку - вопрос проблематичный. В том числе и для без пяти минут ядерной державы - Ирана.

И все же, может ли повлиять на состояние Отдельной общевойсковой армии Нахчывана решение иранской стороны, учитывая, что НАР и без того оторвана от "материкового" Азербайджана?

Снабжение армии Нахчывана осуществляется в основном не по воздуху, сказал, отвечая на наш вопрос, военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Азербайджан, отметил он, сейчас совсем не тот, каким он был прежде. Он сам силен, у него сильные союзники и друзья, поддерживающие нашу страну в ее правом деле. У Ирана, считает военный эксперт, нет никаких оснований предъявлять претензии Азербайджану, в том числе в связи с темой Зангезурского коридора. Создание коридора предусмотрено трехсторонним заявлением о мире, подписанным главами трех государств. Так что тут все на уровне международного права.

Что касается закрытия Ираном Азербайджану воздушного коридора для переброски военных грузов в Нахчыванскую Автономную Республику, то, как сказал Рамалданов, азербайджанская сторона не очень то и пользовалась этим коридором в данных целях. Снабжение НАР и Отдельной общевойсковой армии осуществляется в основном не по воздуху. Но и для авиаперевозок у Азербайджана есть альтернативные варианты. Это Грузия, Турция, другие направления, которыми наша страна может воспользоваться. Поэтому военный эксперт сомневается, что этот шаг Тегерана как-то скажется на военном снабжении Нахчывана.

"То есть для Азербайджана это не так существенно, как, может быть, думают в Иране. Это решение Тегерана преследует больше политические цели. Думаю, соответствующие структуры будут заниматься этим вопросом и найдут решения. Пока идет словесная перепалка. Надеюсь, что словесной "войной" все и ограничится. Тем более, что политика Азербайджана нацелена на мир и сотрудничество в регионе, и Баку пригласил всех соседей к добрососедскому партнерству", - заметил полковник запаса.

Каким может быть наш ответ? По мнению Шаира Рамалданова, когда одно государство принимает против другого какие-то решения, то последнее вправе предпринять в ответ адекватные шаги. Если они закрывают воздушное пространство для нас, то, в принципе, и мы вправе сделать аналогичный шаг. Но пока никакого решения на этот счет нет, и вопрос, насколько известно, не обсуждается, отметил наш собеседник, назвав очень символичным, что AZAL с 6 октября начал осуществлять полеты в Нахчыван через территорию Армении.

"На мой взгляд, Иран последними своими действиями просто хочет привлечь к себе внимание, чтобы не остаться в стороне от будущих проектов. Опасаться иранской стороне каких-то якобы угроз своим границам с Арменией в связи с вопросом Зангезурского коридора несерьезно. Во-первых, Азербайджан не вынашивает никаких агрессивных планов. Во-вторых, 40-километровую армяно-иранскую границу охраняют даже не армянские, а российские пограничники.

Думаю, в конце концов, Иран займет правильную позицию и все вопросы будут решены путем переговоров на дипломатическом уровне. Баку всегда удавалось находить общий язык с Ираном. В прошлом тоже бывали моменты трений, но дальше слов никогда не заходило, потому что два соседа находили решение проблем.

Еще раз подчеркну - перекрытие воздушного коридора в Нахчыван никак не отразится на военном снабжении НАР. Вдаваться в подробности снабжения армии Нахчывана не буду, так как речь идет все же о грузах военного назначения. Но в общих чертах могу сказать, что этот процесс осуществляется по плану, на основании необходимости и заявок, поступающих из автономии. Не надо также забывать, что Нахчыван граничит с Турцией, а это означает, что никаких проблем для НАР не ожидается", - подчеркнул полковник Рамалданов.

Лейла Таривердиева