Фейковые карты Google: международная корпорация на службе армянского лобби

Сервис "Карты Google" ("Google maps"), стремительно набравший популярность за последние годы, крепко занял свое место в нашей повседневной жизни. Пользователю на выбор предлагаются карты, обновляющиеся в режиме online, или самые свежие спутниковые снимки земной поверхности. Карты можно загрузить на смартфон, а затем пользоваться ими даже без доступа в интернет. И бренд уважаемого поисковика Google, по идее, должен снять все сомнения в достоверности и корректности.

Но в реальности именно популярный географический сервис Google стал площадкой для примитивной и низкопробной политической провокации. Точнее, одного из вариантов армянской "картографической агрессии". Стоит открыть те разделы Google, которые посвящены азербайджанским землям, освобожденным от армянской оккупации, как вся корректность уважаемого сервиса Google заканчивается. Причем, карты со следами этой агрессии можно обнаружить и в открытом доступе в интернете. Несмотря на неоднократные предупреждения Баку в адрес корпорации Googlе и других поисковых систем о необходимости проявлять бдительность в отношении армянских фальсификаций, они часто "допускают ошибки".

Так, к нам в редакцию обратился член правления международной ассоциации "АзИз" (Азербайджан-Израиль), редактор сайта Aziznews.ru Юрий Бочаров, который сообщил, что во время визита в Шушу, в составе группы журналистов из Израиля, он обратил внимание на то, что в поисковой карте "Google maps", при открытии карты города Шуша все названия улиц даны на армянском языке. При этом часть улиц носит названия армянских националистов и фашистских приспешников, таких, как улица Гарегина Нжде, улица Никола Думана, улица Адамяна и так далее.

Также автор обращает внимание на карту республики в Google maps. Там видно, что на азербайджанской территории (без учета освобожденных от оккупации земель) названия населенных пунктов даны на русском и азербайджанском языках, на иранской территории - на английском и фарси. На территории Армении - названия на армянском. Однако, до сих пор на пребывавших под оккупацией территориях Азербайджана все названия помимо азербайджанского, даны также на армянском языке.

"Выходит, "Google maps" до сих пор считает это армянской территорией?! А ведь прошел уже целый год, как азербайджанская армия освободила свой край от армянских оккупантов. Но, видимо, в Google maps об этом еще не слышали или делают вид, что не слышали и не понимают, чья это территория. Не пора призвать их к порядку и восстановить справедливость, в том числе и в названиях азербайджанских населенных пунктов", - возмущен представитель "АзИз".

По его словам, многих читателей сайта Aziznews.ru, на котором он разместил статью в связи с данным вопиющим фактом армянской фальсификации, и в Израиле, и в Азербайджане, и в других странах мира, возмутил данный факт.

"Однако наше возмущение никак не отразилось на позиции сервиса компании Google, которой я, в частности, тоже написал и попытался изменить хотя бы названия нового отеля "Харыбюльбюль" (названного так в честь цветка, растущего Карабахе) в Шуше, который до сих пор на картах именуется как "Shushi Grand Hotel". Хотя мои фотографии отеля "Харыбюльбюль" и парка вокруг него Google maps разместил у себя на страницах, но в отношении названия отметил, что этим вопросом должно заниматься руководство отеля", - пишет Юрий Бочаров.

Стоит отметить, что, посетив практически все интересные места в Шуше, Юрий Бочаров попытался разместить в Google maps около 50 фотографий с названиями, в том числе и отремонтированную городскую площадь с "расстрелянными" ранее оккупантами статуями азербайджанских деятелей искусства. Однако было принято лишь несколько фото.

Это далеко не первый случай, когда в международной поисковой системе Google допускаются провокации в отношении Азербайджана. Неудачные попытки Еревана добиться международного признания созданного на территории Азербайджана сепаратистского образования не дают покоя мировому армянству. Они стремятся изыскать новые способы удовлетворения своих беспредельных территориальных притязаний путем масштабных фальсификаций в системе Google maps. Игнорируя официальную карту Азербайджана, которая подтверждена в соответствующих документах ООН, армянство с большим усердием не только фальсифицирует историю, культуру, кухню и все, что связано с Азербайджаном, но и пытается "приватизировать" современную политическую карту страны. Армения не только не признает международное право и территориальную целостность АР, но и методично "арменизирует" азербайджанские топонимы на территории Азербайджана.

Армянские фальсификаторы работают в трех направлениях. Первое - официальные каналы в Конгрессе США, где есть группа друзей армян, которые работают с руководством YouTube, Google maps, PayPal и Google Play, а также в Кремниевой долине. Второе - группа армян, непосредственно работающих в структурах Google и YouTubе, которые также пытаются найти какие-то решения. Третье - группа армян диаспоры, которая также пытается помочь.

Ереван направляет работу государственных структур и координирует деятельность многочисленных хакерских групп в области методичного, планомерного заполнения армянской дезинформацией и ложью всевозможных интернет-ресурсов, а также ведения тотальной информационной войны против Азербайджана. Большая помощь Еревану оказывается представителями диаспоры, которые работают в Google и PayPal и других организациях, также многочисленными неправительственными организациями. Последние, за счет зарубежных грантов, выделяемых международными донорами на развитие информационных технологий в Армении, в реальности вовлечены в эту масштабную антиазербайджанскую деятельность, в том числе на русском и английском языках. Примечательно, что часть грантов полученных армянскими НПО, перечисляется на счета в структурах Google, что облегчает процесс фальсификации и изменения границ Азербайджана на виртуальной карте, а также способствует продвижению размещенных армянами пропагандистских видеоматериалов на YouTube.

На картах Google maps есть еще десятки названий населенных пунктов, которые в свое время армянские оккупанты переименовали под себя, чтоб перекроить историю республики и стереть из памяти истинное название азербайджанских земель. И наша общая задача - вернуть истинные названия азербайджанским населенным пунктам и восстановить историческую правду о республике, заставить, наконец, Google maps очистить все карты освобожденных азербайджанских земель от армянских названий. В этой связи необходимо объединить усилия для консолидированного противодействия виртуальной оккупации Арменией территорий Азербайджана в Google maps. Как правило, после вмешательства Баку сервис вносит соответствующие исправления. Наш долг перед павшими воинами - стереть с карты республики имена армянских оккупантов и армянские названия, как сделали наши солдаты, стерев с земли Азербайджана самих армянских оккупантов.

Талех Агавердиев