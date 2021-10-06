«Досье Пандоры» - это проплаченная кампания спекулянта Сороса

"Досье Пандоры" (Pandora papers) - масштабное расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ИА DEITA.RU, об этом сообщил израильский государственный деятель, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

По словам Кедми, необходимо понимать, кто именно финансирует эти расследования. И выяснится, что это делает некий известный "честнейший" человек по фамилии Сорос.

"Мировой спекулянт и жулик, который обрушил экономику не одной страны, теперь стоит во главе этой кампании. И если кто-то скажет, что могли объединиться 500-600 журналистов в расследовании - это сказка", - считает Яков Кедми.

По его мнению, через журналистов, которых "покупают по живому весу", как на базаре, сливается информация. У Сороса совершенно четкое направление - и когда он финансирует то, что происходит в Соединенных Штатах, и когда он финансирует эту несчастную шведскую девочку Грету Тунберг, вместо того, чтобы оказать ей медицинскую помощь.

Яков Кедми подчеркнул, что Сорос хочет расшатать существующую мировую систему. Потому он и бьет по всем подряд, а не по какой-то стране выборочно.

"Тут применен очень примитивный способ пропаганды. Еще Марк Твен об этом писал в своей сатире. Дается какое-то сообщение. Например, про бывшего премьер-министра Великобритании что там сказано: он совершил какую-то сделку. В результате этой сделки он, вероятно, частично был освобожден от налогов. И чем это заканчивается? Там не было никакого нарушения закона. Но что останется от этого? Он упоминался в этом досье, которое говорит о мировых преступниках. В качестве кого он упоминался, то ли в качестве жулика, то ли в качестве того, кого обокрали, то ли он выиграл, то ли проиграл, не имеет никакого значения", - рассказал Яков Кедми.