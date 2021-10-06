Стали известны дата и повестка очередного заседания осенней сессии Милли Меджлиса

Стали известны дата и повестка очередного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 11 октября.

В повестку заседания включены два вопроса:

- Законопроект Азербайджанской Республики "О Дне независимости" (первое чтение).
- Об избрании члена комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по общественным объединениям и религиозным структурам.