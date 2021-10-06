https://news.day.az/politics/1388398.html Стали известны дата и повестка очередного заседания осенней сессии Милли Меджлиса
- Законопроект Азербайджанской Республики "О Дне независимости" (первое чтение).
Стали известны дата и повестка очередного заседания осенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны дата и повестка очередного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.
Как передает Day.Az, очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 11 октября.
В повестку заседания включены два вопроса:
- Законопроект Азербайджанской Республики "О Дне независимости" (первое чтение).
- Об избрании члена комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по общественным объединениям и религиозным структурам.
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