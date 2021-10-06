Пашинян еще раз объяснил в парламенте, почему Шуша - это Азербайджан

В прошлом году, спустя некоторое время после поражения в 44-дневной войне в Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян признал с трибуны парламента, что в азербайджанском городе Шуша до конфликта и освобождения города проживало 90% азербайджанского населения.

"Вы хотите сказать, что "Шуши" (Шуша - ред.) с 90-процентным азербайджанским населением был армянским городом в таком статусе?", - задал он риторический вопрос, отвечая на обвинения в "сдаче" города. Помимо этого, он добавил, что если город и продали, то продали за последние 30 лет, потому что Шуша "серый, мрачный город", который был в ужасном состоянии, и в который не вкладывались инвестиции.

Эти его речи произвели тогда в Армении эффект разорвавшейся бомбы, и периодически ему припоминались. Но и теперь, спустя почти год, армянский премьер от них не отказывается и снова отметил, за 30 лет в Шушу было вложено недостаточно инвестиций, было построено мало жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян сказал об этом в ходе парламентского часа в парламенте в ответ на вопрос оппозиционного депутата Тиграна Абрамяна.

Отмечается, что в ходе визита в Литву на встрече с представителями армянской общины Никол Пашинян заявил, что в Шуше не были построены жилые дома. Абрамян процитировал слова Никола Пашиняна, которые он сказал в Литве: "Мы так много говорим о Шуши (Шуша - ред.). Сколько жилых домов было построено в "Шуши" (Шуша - ред.) за 30 лет? Почему никто не спрашивает, почему не строили дома, в чем заключалась логика, денег не было, что ли?".

Депутат поинтересовался, был ли Пашинян в Шуше до войны и не видел ли ряд новых строений?

"Что вы преследуете этими вопросами? Или вам кажется, что только вы были в "Шуши" (Шуша - ред.), я там не был, другие люди там не были, и никто не видел, какая там ситуация? У меня такое впечатление, что мы живем в параллельных реальностях. То, что ранее заявил, было истиной", - сказал Пашинян, имея в виду также свое заявление, что "Шуши серый, несчастный город".