Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real - Trend.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этом выпуске программы обсуждались наиболее актуальные экономические события прошлой недели, в том числе влияние роста цен на газ в Европе на доходы Азербайджана как крупного экспортера газа, значительное увеличение объемов экспорта золота Азербайджана за восемь месяцев этого года, показатели в ненефтяном экспорте страны, приблизившиеся к рекордным шаги, предпринятые государством для дальнейшего облегчения выхода азербайджанских предпринимателей на зарубежные рынки, меры в направлении диверсификации экспорта, что вносит вклад в экономику страны, а также другие экономические вопросы.

Отметим, что программа Real - Trend транслируется на Real TV каждую среду в 15:30, а повторный выпуск - в 22:30. В программе обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вашему вниманию очередной выпуск программы.