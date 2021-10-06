Азербайджан вернул Армении числившегося без вести пропавшим военнослужащего

Азербайджан вернул Армении военнослужащего Артура Борисовича Давидяна, который пропал без вести 22 августа 2021 года на границе двух государств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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