https://news.day.az/politics/1388415.html Азербайджан вернул Армении числившегося без вести пропавшим военнослужащего
Азербайджан вернул Армении числившегося без вести пропавшим военнослужащего
Азербайджан вернул Армении военнослужащего Артура Борисовича Давидяна, который пропал без вести 22 августа 2021 года на границе двух государств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре