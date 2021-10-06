Опубликован ряд репортажей украинских журналистов и блогеров с освобожденных территорий Азербайджана

Опубликован ряд репортажей посетивших Азербайджан украинских журналистов и блогеров из Баку и с наших освобожденных территорий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в репортаже, транслируемом в программе "Новости сегодня" телеканала "Украина", говорится: "Азербайджан строит в Карабахе "умные села", "умные города", электростанции, аэропорты для возвращения беженцев на свои родные земли. Квартиры здесь будут предоставлены людям бесплатно, государство окажет помощь предпринимателям". Журналист также подчеркивает профессионализм азербайджанской армии в операции по освобождению Шуши, рассказывает о проделанной работе по очистке заминированных армянами территорий.

На портале "Подробности" опубликована статья под заголовком "Шуша, возвращение домой: Азербайджан восстанавливают старинный город-замок". В статье отмечается, что Карабах стремительно возвращается к мирной жизни. Подробно рассказывая об истории Шуши, автор говорит: "Место, где я стою, - руины дворца Карабахского хана, и каждый азербайджанец мечтает посетить это место. Шуша - крепость Карабаха и источник гордости Азербайджана". В статье также представлены воспоминания азербайджанских военнослужащих о боевых действиях.

"5-й канал" украинского телевидения показал специальный репортаж под названием "Битва за Шушу: Впечатляющая военная спецоперация, к которой готовились годами". В репортаже подчеркивается, что Шуша всегда была культурной столицей Азербайджана. Подробно рассказывая об операции в Шуше, телеведущий отметил, что в конце прошлого года город был взят азербайджанской армией: "Вооруженные силы Азербайджана провели уникальную спецоперацию по возвращению этой стратегически важной территории. Операция длилась всего несколько дней. Артиллерия не применялась, военные были оснащены только легким вооружением". Доведено до внимания, что сейчас город возрождается.

Другой репортаж "5-го канала" "Вторая Карабахская война: спустя год. В Азербайджане поминают погибших солдат". В репортаже повествуется о Дне памяти, отмечается, что проведен цикл мероприятий, посвященных памяти азербайджанских солдат и офицеров, мирных жителей, погибших во имя освобождения земель на Отечественной войне. В материал также включены интервью с военнослужащими и гражданскими лицами.

В распространенном на этом же канале другом репортаже "Возрождение из пепла: мир вернулся на Кавказ?" подробно говорится о цикле мероприятий, проведенных в Азербайджане в связи с Днем памяти. Также автор предоставляет информацию об Отечественной войне. Он говорит, что после смерти генерал-майора Полада Гашимова тысячи молодых людей вышли на улицы и организовали шествие за освобождение Карабаха. Корреспондент также посетил Тертер, где сообщил о том, что армяне открыли огонь по мирному населению во время войны, побеседовал с местными жителями.

На украинских новостных порталах "Новый формат", ukr.net и myc.news опубликованы статьи о шествии, проведенном в Баку в честь шехидов Отечественной войны. В статьях отмечается, что 27 сентября - в День памяти в Баку было организовано шествие в знак почтения памяти солдат и офицеров, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана во время Отечественной войны, убитых и пропавших без вести мирных жителей. В шествии приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Подчеркивается, что в День памяти в разных уголках страны был проведен цикл мероприятий, посвященных памяти шехидов.

Украинский видеоблогер Тарас Березовец разместил на канале YouTube репортаж из Шуши. Подчеркнув, что для него большая честь находиться на освобожденных территориях, особенно в Шуше, блогер сообщил, что ранее он побывал в Физулинском аэропорту, вдоль дороги видел уничтоженную армянскую технику. Он также рассказал о профессиональной операции азербайджанского спецназа в Шуше. Он подчеркнул, что Отечественная война началась с того, что армянская армия обстреляла мирное население Азербайджана различными ракетами. Он отметил, что остатки некоторых брошенных ракет в настоящее время выставлены в Парке военных трофеев.

Другое видео Тарас Березовец подготовил из Агдама. В репортаже под названием "Шокирующий репортаж из Хиросимы Карабаха. Как живет Агдам, город мечты, стертый с лица земли", отмечается, что город был полностью разрушен армянами. Он говорит, что город до сих пор не совсем безопасен, армяне заложили здесь большое количество мин. Он доводит до внимания, что армяне совершили зверства в Агдаме, держали скот в мечети, написали оскорбительные слова на ее стенах. Репортаж также транслировался на телеканале "Телеканал Прямий".

На украинском интернет-телеканале UKRLIFE политолог Юрий Романенко рассказал о своем визите в Азербайджан в связи с Днем памяти. Он отметил, что Азербайджан очень развит, столица Баку имеет красивый стиль, в Физули построен великолепный аэропорт, высоко оценил внутреннюю и внешнюю политику государства. Политолог также рассказал об Отечественной войне. Он отметил, что главная причина Победы Азербайджана - высокий патриотический дух народа. Азербайджанская армия далеко отошла от советской системы, и военные этой страны проходят более профессиональную подготовку, широко используют опыт НАТО.